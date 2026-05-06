Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukova'da inşa ettiği Mekece Sosyal Tesisleri, bölge sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukova'da inşa edilen binlerce kişinin yeni buluşma noktası olacak Mekece Sosyal Tesisleri gün sayıyor.

Kaba inşaatı tamamlanan, iç ve dış imalatları devam eden proje gösteri sahnesi, kafeteryası, çocuk oyun gruplarıyla binlerce kişiye yeni buluşma noktası olacak.

Son yapılan açıklamaya göre projenin kaba inşaatı tamamen bitti, dış cephe montalama, elektrik tesisatı, iç mekân zemin döşeme işlemleri ve ince işçilikler devam ediyor.

YEPYENİ BİR YAŞAM ALANI

Gösteri sahnesi ve kafeteryasıyla birlikte çok amaçlı kullanıma uygun olarak planlanan tesise, yakın zamanda gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri de büyük bir estetik katacak.

Yeşil alanları, sosyal donatı alanları, keyifle vakit geçirilebilecek alanlar sahip olacak proje her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam alanına dönüşecek.

Mekece Mahalle Muhtarı Erkan Engin ve mahalle halkı büyük bir heyecanla tesisin kapılarını açmasını bekliyor