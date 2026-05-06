Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Manavgat Ilıca Mahallesi'nde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen ve yaklaşık 400 milyon TL bedelle gerçekleştirilecek proje, bölgenin içme suyu altyapısını modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile Manavgat Ilıca Mahallesi'nde özellikle eskiyen ve yetersiz kalan altyapının yenilenmesi sağlanırken, bölge halkının uzun yıllar boyunca kesintisiz, güvenli ve sağlıklı içme suyuna erişimi güvence altına alınacak.

Proje aynı zamanda, olası afetlere karşı dayanıklı altyapı oluşturulmasına da katkı sunacak.

MODERN DEPO VE GÜÇLÜ İLETİM HATLARI

'Manavgat Ilıca Mahallesi İçmesuyu Hatları ve Depo Yapım İşi' kapsamında, Ilıca Mahallesi Cezaevi mevkiinde 10 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu ile klor binası inşa edilecek. Böylece bölgede suyun hem kalitesi artırılacak hem de kesintisiz ve güvenli bir şekilde abonelere ulaştırılması mümkün hale gelecek. Proje aynı zamanda artan nüfus ve turizm yoğunluğuna bağlı su ihtiyacına uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm sunacak.

YAKLAŞIK 18 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Çalışmalar çerçevesinde, mevcut Güztepe deposu ile bağlantılı yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda, Ø500-710 mm çap aralığında içme suyu isale hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Ayrıca hat üzerinde vantuz, tahliye, hat vanası ve debimetre odası gibi önemli sanat yapıları da inşa edilecek. Bununla birlikte, yaklaşık 13,5 kilometre uzunluğunda Ø110-355 mm çap aralığında içme suyu şebeke hatları ve evsel bağlantılar tamamlanarak vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişimi güçlendirilecek.