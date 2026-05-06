Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının eğitime verdiği destek kapsamında 340 okulda 18 bin 500 öğrenci YKS ve LYS deneme sınavına girdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS ve LYS deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen YKS ve LYS deneme sınavı öncesi Malatya Lisesi'nde sınava girecek öğrencilerle bir araya geldi.

Deneme sınavı heyecanını yaşayan öğrencilere, 'Sınav heyecanı olur ama bu deneme sınavıyla heyecanınızı inşallah yenmiş olursunuz. Bu sınava rahat girmeniz gerekiyor.

Başarıyı hedefleyin ama hayat sadece sınav değil. Ailelerinizin de sizden beklentisi olacak. Bu sınava moral ve motivasyonla girin' tavsiyesinde bulunarak, deneme sınavının YKS ve LYS sınavları öncesi öğrencilere rehber olacağını söyledi.

Azim ve çalışmanın önemine de dikkati çeken Başkan Er, 'Azim, her şeyin üstesinden geliyor. Bunu hem öğrencilik hem de iş hayatımda yaşadım. Azmin önünde hiçbir engel tanımıyorum. Yeter ki iştahlı ve ısrarlı olalım' dedi.

'BU DENEME SINAVININ SİZE REHBERLİK EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Sınav maratonu öncesi soru çözmenin önemine de değinen Başkan Sami Er, öğrencilere 'Allah zihin açıklığı versin, emeklerinizi boşa çıkarmasın. Stres yapmayın, inşallah iyi sonuç alacağınıza inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun, kafanıza takmayın. Bu deneme sınavının size rehberlik edeceğine inanıyorum. Türkiye'mizin ve Malatya'mızın geleceği sizlersiniz. Ben de bu okulda eğitim gördüm, 1978 yılında buradan ayrıldım. Yeniden gelince çok duygulandım. O dönemde Turan Emeksiz Lisesi'ydi. Çok kıymetli bir okul; kıymetli devlet adamları ve başarılı öğrenciler yetişti. İnanıyorum ki geleceğin yöneticileri de sizin aranızdan çıkacak' diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAMİ ER'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e eğitime sağladığı imkân ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, '18 bin 500 öğrencimiz izleme ve değerlendirme sınavına tabii tutuluyor. O nedenle önemli bir sınav. Her zaman yanımızda olan eğitim camiası ve öğrencilerimize her türlü imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyoruz' dedi.