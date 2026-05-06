Batman'ın Sason ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Kaymakam Furkan Başar koordinesinde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Emniyet ve jandarma ekiplerince temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri başlatıldı.

Sason Kaymakamlığı koordinesinde; İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro ekiplerince ilçe genelinde çeşitli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla vatandaşlara afiş ve broşür dağıtımı yapıldı. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Jandarma Trafik ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda; emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve aşırı hızın oluşturduğu riskler başta olmak üzere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen etkinliklerle vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması hedeflenirken, denetim ve eğitim faaliyetlerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, 'Trafik kurallarına uyum bir tercih değil, zorunluluktur. Trafik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.