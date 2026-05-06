Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arguvan Türkülerinin UNESCO'ya alınması için başvuru sürecini başlattıklarını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi ile Arguvan Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen '13. Arguvan Türkü Günleri' programına katıldı.

Ozanlar Grubu'nun muhteşem konserinin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı ve araştırmacısı Muharrem Temiz konser verdi.

Konser sonrası Temiz'e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arguvan Türkülerinin, UNESCO Kültürel Miras Listesine alınması için bir çalışma yaptıklarını açıklayarak, 'Burada, yüreğimizin en derin duygularına dokunan, kültürümüzün en nadide hazinelerinden biri olan türkülerin diyarı Arguvan'ımızda, 13. Arguvan Türkü Günleri vesilesiyle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Arguvan, sadece bir ilçe değil; bir kültürün, bir geleneğin, bir ruhun adıdır. Yüzyıllardır dilden dile, gönülden gönüle aktarılan türkülerimiz, bu toprakların yaşanmışlıklarını, sevinçlerini, hüzünlerini ve umutlarını bizlere taşımaktadır. Arguvan türküleri, kendine has uzun havaları, içtenliği ve derin anlamlarıyla Anadolu'nun en özgün müzik miraslarından biridir.Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu kadim kültürü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Türkülerimiz bizim hafızamızdır. Her bir türkü, bir hayatın, bir hikâyenin, bir duygunun izini taşır. Bu nedenle bu mirasa sahip çıkmak, onu korumak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur.Bizde Arguvan Türkülerinin bir an önce UNESCO listesine alınması için gayret edeceğiz. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Öte yandan Arguvan Türkülerinin UNESCO'ya alınması için 2027 ya da 2029 yılında başvuru yapabileceklerini aktaran Başkan Er, ilk etapta başvuruda bulunacaklarını kaydetti.