İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ayamama Yaşam Vadisi projesinin yeni etabı hizmete açıldı. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, projenin kent yaşamına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir'den doğarak Küçükçekmece, Bahçelievler üzerinden Bakırköy'de Marmara Denizi'ne ulaşan Ayamama Deresi çevresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaşam Vadisi' projesi kapsamında modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Toplam 40 bin metrekarelik alanı kapsayan yeni etapta; 1000 metrelik yürüyüş yolu, 480 metrelik bisiklet parkuru, spor sahaları ve 70 araçlık otopark yer alıyor. Proje, yaya ve bisiklet odaklı ulaşım anlayışıyla bölgeye yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra Ayşegül Ovalıoğlu, Kemal Çebi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Nuri Aslan, Yaşam Vadisi projelerinin İstanbul'un kentsel dönüşüm vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu projelerin temelinin Ekrem İmamoğlu döneminde atıldığını ifade etti. Aslan, İmamoğlu'nun liderliğinde kente çok sayıda yeşil alan kazandırıldığını ve Yaşam Vadileri'nin İstanbul'un nefes alanları haline geldiğini söyledi.

İstanbul genelinde son yıllarda milyonlarca metrekarelik yeşil alanın kente kazandırıldığını belirten Aslan, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'22 KİLOMETRELİK YEŞİL KORİDOR OLACAK'

Projenin tamamlandığında İkitelli'den Bakırköy'e uzanan 22 kilometrelik bir yeşil koridora dönüşeceğini ifade eden Aslan, vadinin farklı ilçeleri birbirine bağlayan önemli bir yaşam aksı olacağını dile getirdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise konuşmasında, Ayamama Deresi'nin geçmişte taşkınlarla anılan bir bölge olduğunu hatırlatarak, 'Bugün çocukların oynadığı, insanların güvenle vakit geçirdiği bir yaşam alanına dönüştü. Bu dönüşüm ilçemiz için çok kıymetli' dedi. Yetkililer, Ayamama Yaşam Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem çevresel hem de sosyal açıdan önemli bir kazanım elde edeceğini vurguladı.