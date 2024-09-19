Çayırova Belediyesi ve Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği’nin birlikte düzenlediği, Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması, Çayırova’da gerçekleştirildi. 11 ilden gelen dernek ve aşçılarının yarıştığı programda çölyak hastalığı hakkında farkındalık oluşturulurken, birinciliği Glütensiz İçli Köfte ile Adıyaman Çölyak Derneği elde etti.KOCAELİ (İGFA) - Çölyak hastalarının glütensiz gıdaya ulaşmaları noktasında bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu doğrultuda farkındalık yaratacak bir etkinliğe daha imza attı. Çayırova Belediyesi ve Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği’nin birlikte düzenlediği Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması, dün Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 11 ilden gelen aşçı ve glütensiz yaşam derneği temsilcilerinin katılım sağladığı yarışmada, şefler el hünerlerini bu kez glütensiz bir şekilde sergiledi. Yarışmaya Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

BİRİNCİ İÇLİ KÖFTE OLDU

Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nin mutfağında glütensiz yemeklerini hazırlayan yarışmacılar, hünerlerini sergiledi. Uşak, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Diyarbakır, İstanbul, Gazitantep, Adıyaman, Hatay, Aksaray, İzmir ve Konya’dan gelen dernek temsilcileri ve şefler hazırladıkları lezzetleri jüriye sundu. Yarışmada birinciliği Adıyaman Çölyak Derneği temsilcileri hazırladıkları içli köfteyle alırken, ikinciliği künefe ile Hatay Çölyak Derneği, üçüncülüğü ise katmer ile Gaziantep Çölyak Derneği elde etti. Davetliler ayrıca, hazırlanan stantla Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin hazırladığı glütensiz lezzetlerin de tadına bakmış oldu.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova Glütensiz Yaşam Derneğimiz ile birlikte çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Glütensiz Yemek Yarışması düzenledik. 11 ilden katılımcılarımızın hazırladığı birbirinden lezzetli glütensiz yemeklerin sunumu ve tadı muhteşemdi. Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş’a, Çayırova Kaymakamımız Ahmet Önal’a, İl kültür ve Turizm Müdürümüz Fatih Taşdelen’e, Gebze Belediye Başkanı Yardımcımız Mahmut Yandık’a ve tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum” dedi.