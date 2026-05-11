Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi olan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Glutensiz Kafe ile Çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti bulunan bireylere hizmet veriyor.

MALATYA (İGFA) - Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında her vatandaşın ihtiyacını gözeten Malatya Büyükşehir Belediyesi, glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların sosyal yaşamda yaşadığı kısıtlamaları en aza indirgemeyi hedefliyor.

Açıldığı günden bugüne özellikle Çölyak hastalarının uğrak noktası olan Glutensiz Kafe, vatandaşın beğenisini kazanıyor.

Glutensiz Kafe'ye giden Çölyak hastası ve gluten hassasiyeti olan vatandaşlar özellikle ürün çeşitliğin çok olması, fiyatların uygun olması, hijyen koşullarının uygun olması ve çalışan personelin güler yüzlü olmasından memnun olduklarını dile getiriyorlar.

'İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ BURADA BULMAK MÜMKÜN'

Vatandaş Bayram Kaya, Çölyak hastası kızı için Glutensiz Kafe'nin bulunmaz bir nimet olduğunu ifade ederek 'Benim kızım 1999 yılından bu yana çölyak hastası, Glutensiz Kafe açılmadan önce çok zorluk çekiyorduk. Ankara ve İstanbul'dan ekmek, makarna gibi ürünleri getirtmek mecburiyetindeydik. Şimdi ise Glutensiz Kafemiz var ve burayı açandan Allah razı olsun. İstediğimiz her şeyi burada bulmak mümkün. Eskiden o kadar zahmet çekiyorduk ki bir ürünü bulsak diğerini bulamıyorduk. Şimdi ise ekmek, makarna, simit, poğaça gibi birçok ürüne rahatlıkla erişebiliyoruz. Allah sebep olandan razı olsun çünkü biz çok memnunuz. Ayrıca kafe ortamı çok hijyenik ve temiz tutuluyor' diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

'ÜRÜNLERİN FİYATLARI UYGUN'

Vatandaş Serap Kurt ise konuşmasında 'Glutensiz Kafe'den çok memnunuz. Hem kafe ortamı hem de çalışanların güler yüzlü olması çok güzel. Bunların yanı sıra çok temiz bir yer ve ürünlerin fiyatları uygun. Malatya Büyükşehir Belediyemize bizlere sunduğu bu imkândan dolayı çok teşekkür ederiz' açıklamasında bulundu.

'BAŞKAN SAMİ ER'E TEŞEKKÜR EDERİZ'

Çölyak hastası olarak yaşadığı birtakım sıkıntıları anlatan Orhan Kocaaslan, 'Ben, kızım ve kardeşim olmak üzere ailede 3 kişi çölyak hastasıyız. Daha önceden İstanbul'dan ekmek temin ediyorduk ve ekmeğe ulaşımımız meşakkatliydi. Şu anda 7/24 ekmeğe ulaşabiliyoruz. Bu işi yaşayan bilir. Ayrıca glutensiz ürünler maliyetli oluyordu ancak kafemizdeki ürünlerin fiyatları gayet uygun. O nedenle hizmetten oldukça memnunuz ve katkılarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e çok teşekkür ederiz' dedi.