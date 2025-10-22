Türkiye’de her üç yetişkinden biri, venöz yetmezlik yani toplardamar yetersizliği yaşamaktadır. Varis, genellikle diz altındaki damarların belirginleşmesiyle fark edilse de, bazı durumlarda hiçbir görsel bulgu vermeden ilerleyebilir. Bu duruma 'gizli varis' denir ve çoğu zaman yorgunlukla karıştırılarak göz ardı edilir.

“Yorgunluk Değil, Gizli Varis Olabilir”

Op. Dr. Oğuz Konukoğlu, birçok hastanın akşam saatlerinde hissettiği bacak dolgunluğu, yanma ve ağrının basit bir yorgunluk olarak algılandığını, oysa bunun gizli varisin ilk habercisi olabileceğini belirtti. Özellikle uzun süre ayakta çalışan ya da masa başında oturan kişilerde risk çok daha yüksektir. Bu nedenle bu belirtiler hafife alınmamalıdır.





Kimler Risk Altında?

• Uzun süre ayakta duranlar (öğretmen, kuaför, sağlık çalışanı vb.)

• Uzun süre oturarak çalışanlar

• Hamile kadınlar

• Fazla kilolu bireyler

• Ailesinde varis öyküsü bulunanlar

Tanı Dupleks Doppler Ultrason ile Konuyor

Dr. Konukoğlu, gizli varislerin yalnızca gözle muayene ile tespit edilemeyeceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Doppler ultrason sayesinde damar içi akım, basınç ve kapak fonksiyonları ayrıntılı incelenebiliyor. Bu sayede dışarıdan görünmeyen gizli varisler erken dönemde saptanabiliyor.”





Erken Teşhis Hayat Kalitesini Artırıyor

Gizli varis erken dönemde teşhis edilirse, cerrahiye gerek kalmadan kontrol altına alınabiliyor. Tedavi yöntemleri arasında varis çorabı kullanımıyla damar basıncının dengelenmesi, egzersiz ve kilo kontrolü ile damar tonusunu artıran ilaç tedavileri yer alıyor. İlerlemiş vakalarda ise lazer veya radyofrekans ablasyon gibi modern girişimsel yöntemler etkili çözümler sunuyor.

Dr. Konukoğlu’ndan Uyarı

Uzun süre hareketsiz kalmayın. Her saat başı kısa yürüyüşler yapın, bol su için ve aşırı sıcak ortamlardan kaçının. Kadınlarda yüksek topuklu ayakkabılar, erkeklerde dar pantolonlar dolaşımı olumsuz etkileyebilir.



