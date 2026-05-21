İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, ilçede bulunan ibadethaneleri temizleyerek bayrama hazır hale getiriyor.

Bayram öncesi ilçede bulunan cami ve mescitlerin halı, dolap, ayakkabılık ve camlarını temizleyen ekipler, genel temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde mahallelerde bulunan tüm ibadethanelerdeki temizlik ve hijyen çalışmaları bayrama kadar sürecek.

Maltepelilerin bayram ibadetlerini gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda yapabilmelerinin öncelikleri olduğunu belirten Maltepe Belediyesi ekipleri yıl boyunca devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.