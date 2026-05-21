İş, sanat, medya ve sivil toplum dünyasının önde gelen isimleri, Dijital Talks tarafından düzenlenen 'Altın Zirve Ödülleri'nde bir araya geldi. WOW İstanbul Hotels & Convention Center'de gerçekleştirilen görkemli gece, yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleşti.

ORDU (İGFA) - Gecenin sunuculuğunu, Dijital Talks kurucuları Ayhan Güngör ve Mehmet Aydın üstlendi. Farklı sektörlerden başarılı isimlerin aynı sahnede buluştuğu organizasyonda; medya, ekonomi, spor, teknoloji, yerel yönetim, inşaat ve sosyal sorumluluk alanlarında yılın en başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.

Tören boyunca sanat ve medya dünyasının sevilen isimleri sahneye çıkarken, iş dünyasının önde gelen temsilcileri de başarı hikâyeleriyle geceye damga vurdu.

Katılımcılar, organizasyonun profesyonelliği ve güçlü vizyonunun Türkiye'deki ödül törenleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gecede 'Yılın Büyükşehir Belediyesi' ödülüne Ordu Büyükşehir Belediyesi layık görüldü. Ödülü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler adına Basın Yayın Daire Başkanı Mehmet Demirbaş aldı.

Gecede ayrıca iş dünyası ve medya dünyasının önemli ve tanınan isimleri de ödüllerini aldılar.