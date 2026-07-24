Bursa'da yazılım ekosistemini güçlendirmek ve sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermek amacıyla ULUTEK Yazılım Vadisi Staj Programı başlatıldı. BTSO ve ULUTEK Teknopark liderliğinde; MARSİFED, BİSİAD ve Bursa Bilişim Topluluğu ortaklığıyla düzenlenen program, üniversite ile iş dünyası arasında güçlü bir yetenek köprüsü kuruyor.

BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının yazılım ve teknoloji alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen ULUTEK Yazılım Vadisi Staj Programı'nın açılışı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, sektör temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonomide dengelerin yeniden kurulduğunu ve bu değişimin ana sürükleyicisinin yazılım teknolojileri olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, mevcut bilgi ve yetkinliklerin geleceği inşa etmede yetersiz kalacağını söyledi. Dünyanın tarihi bir kırılma noktasından geçtiğini vurgulayan Başkan Burkay, 'Bugün içinden geçtiğimiz dönüşüm, geçmişteki sanayi devrimlerinin çok ötesinde bir boyuta sahip. Dolayısıyla bizleri bugünlere taşıyan yeteneklerimizle yetinemeyiz. Kendimizi çok daha donanımlı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Kuşkusuz yazılım ve kodlama bilmek kıymetli; ancak bu becerileri analitik düşünceyle harmanlayıp toplumsal sorunlara çözüm üretemediğiniz sürece bu yeni çağın güçlü bir aktörü olamazsınız. Geleceğin dünyasında yazılımları tüketenler değil, o teknolojilerin mimarisini kuranlar söz sahibi olacak. Bizim hedefimiz; Bursa'dan değişimi takip eden değil, o değişimi bizzat kurgulayan ve yönlendiren bir gençlik çıkarmaktır.' ifadelerini kullandı.

'DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ BURADA YETİŞECEK'

BTSO olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde bu vizyonla hareket ettiklerini altını çizen İbrahim Burkay, 'Akademik bilgiyi sahada pratiğe dönüştüren, üreten ve katma değer sağlayan gençlerimizin yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yazılım Vadisi Staj Programı da bu stratejik hedefimizin en somut adımlarından biridir.' diye konuştu. Programa gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Burkay, ilk etapta 900 başvuru arasından 120 öğrencinin programa kabul edildiğini söyledi. Programın her yıl daha fazla öğrenci ve firmanın katılımıyla büyümesini hedeflediklerini ifade eden Burkay, 'Önümüzdeki yıl daha fazla firmamızın katılımıyla bu sayıyı artıracağız. Nihai hedefimiz, yazılım alanında eğitim gören tüm gençlerimizin staj sorununu ortadan kaldıracak sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmek. Bunu başardığımızda dönüşümün en güçlü aktörleri Bursa'dan çıkacak.' diye konuştu.

'BURSA'YI KÜRESEL TEKNOLOJİ MERKEZİNE TAŞIYACAK PROJELER'

Bursa'da dünyaya örnek yazılım ve teknoloji çözümleri geliştirecek genç ve dinamik bir insan kaynağına sahip olduklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Kentimizin uluslararası başarılarının arkasında hayal kuran, araştıran, geliştiren ve değer üreten genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız ve girişimcilerimiz bulunuyor. BTSO olarak 2013 yılından bu yana TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ve BUTGEM başta olmak üzere 60'tan fazla nitelikli projeyi hayata geçirdik. 2030 vizyonumuz kapsamında Data Center, TEKNOSAB Teknopark, GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Şehir Fonu ve ULUTEK HIVE projelerimizle Bursa'yı yüksek teknoloji ve inovasyonun küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK'in 250 firması, 1000 Ar-Ge personeli ve 400 projesiyle Bursa'nın teknoloji üssü konumunda olduğunu söyledi.

Uygulamalı eğitimin en önemli ayağı olan staj konusunda bilişim sektöründen yoğun bir talep aldıklarını söyleyen Karagöz, 'BTSO, BİSİAD ve MARSİFED ile yaptığımız istişareler neticesinde 2 yıl önce başlattığımız pilot uygulamayı bu yıl geliştirerek yeniden hayata geçirdik. 39 farklı üniversiteden yaklaşık 900 öğrencimizin başvurusu arasından objektif kriterlerle seçtiğimiz 120 gencimizi 20 firmamızla buluşturuyoruz. Amacımız stajın özüne ve niteliğine uygun, sanayimize gerçek değer katan bir süreci yürütmektir.' dedi.

'YAZILIM EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTECEĞİZ'

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacının ancak eğitim ile iş dünyasının daha güçlü entegrasyonu sayesinde karşılanabileceğini belirterek, 'Yazılım sektöründe kısa süreli stajlar artık yeterli değil. Öğrencilerimizin uzun soluklu iş yeri deneyimi kazanacağı modelleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yazılım Vadisi Staj Programı bu anlamda önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. BTSO çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar ve Sayın İbrahim Burkay'ın 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilecek Data Center ve Yapay Zekâ Dönüşüm Merkezi gibi projeler de Bursa'mızın bilişim ekosistemini güçlendirirken gençlerimize yeni kariyer fırsatları sunacak. Bu çalışmaların sektörümüzün rekabet gücüne ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.' dedi.

'BUGÜN SADECE BİR STAJ PROGRAMI BAŞLATMIYORUZ'

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, Yazılım Vadisi Staj Programı'nın Türkiye'de alanında ilk ve en kapsamlı modellerden biri olduğunu söyledi. Bu programla yalnızca bir staj süreci başlatmadıklarını, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğinin en güçlü örneklerinden birini hayata geçirdiklerini söyleyen Doğrul, 'Gençlerimizi akademik bilgi ile reel sektör deneyimini buluşturan güçlü bir ekosistemin parçası haline getirirken, ülkemizin dijital geleceğine de önemli bir yatırım yapıyoruz. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde öncülük eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a ve projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yazılım Vadisi'nin, gençlerimizin enerjisi ve üretkenliğiyle Bursa'nın bilişim ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.' diye konuştu.