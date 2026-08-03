Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ'nin su tarifelerine ilişkin aylık TÜFE güncellemesiyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirdi. Belediye, uygulamanın yaklaşık 30 yıldır yürürlükte olduğunu ve yeni döneme özgü bir zam kararı olmadığını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde BUSKİ'nin su tarifelerine ilişkin aylık fiyat güncellemeleri hakkında kamuoyunda gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapıldığını belirterek yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, su ve atıksu tarifelerinin TÜFE oranında aylık güncellenmesinin yeni bir uygulama olmadığı, 1996 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve BUSKİ Genel Kurulu kararları doğrultusunda kesintisiz şekilde uygulandığı ifade edildi. Belediye, söz konusu sistemin yönetim değişikliklerinden bağımsız olarak sürdürülen yerleşik bir tarife mekanizması olduğuna dikkat çekerek, her ay yeni bir zam kararı alınmadığını, önceden belirlenmiş esaslara göre otomatik maliyet güncellemesi yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, aylık TÜFE güncellemesinin enerji, elektrik, akaryakıt, işçilik, bakım-onarım, kimyasal madde ve altyapı işletme giderlerindeki maliyet artışlarını tarifelere yansıtan bir mekanizma olduğu belirtilirken, benzer uygulamaların 2560 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerinin önemli bölümünde de uygulandığı kaydedildi.

BUSKİ'nin temel görevinin Bursa'ya kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyu ile atıksu hizmeti sunmak olduğu vurgulanan açıklamada, tarife güncellemelerinin de hizmetlerin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevzuat ve ilgili kurul kararları çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi sürdüreceğini belirterek, eksik veya yanıltıcı bilgiler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara karşı şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru bilgiyi paylaşmaya devam edeceklerini açıkladı.