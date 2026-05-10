SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Esra Pırıldar Gökırmak, bahar aylarıyla birlikte artan polen yoğunluğunun alerjik hastalıkları tetiklediğini belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Alerjik hastalıkların son yıllarda ciddi oranda arttığını ifade eden Gökırmak, '20 yıl önce toplumda yüzde 5 oranında görülen alerjik hastalıklar bugün yüzde 30'lara yaklaşmış durumda. Bu tablo artık çağımızın sessiz pandemisi olarak değerlendiriliyor' dedi.

'HAVA KİRLİLİĞİ VE YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ETKİLİ OLUYOR'

Alerjik hastalıkların genetik yatkınlıkla ilişkili olduğunu belirten Gökırmak, 'Genel hijyen alışkanlıklarının değişmesi, hava kirliliği, egzoz dumanları, iklim değişikliğine bağlı küresel ısınma ve artan toz, polen ile küf yükü alerjik hastalıkların artışında etkili oluyor. Bunun yanında işlenmiş gıdalar, oda kokuları, deterjanlar, kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirmek ve kronik stres de bu tabloyu tetikliyor' dedi.

BAHAR ALERJİLERİ UYARISI

Özellikle bahar aylarında polen yoğunluğunun artmasıyla birlikte şikâyetlerin belirgin hale geldiğini ifade eden Gökırmak, 'Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve sık hapşırık gibi belirtiler bahar alerjilerinin en sık görülen bulgularıdır. Bu şikâyetleri yaşayan kişilerin belirtiler başlamadan en az iki hafta önce hekimlerinin önerdiği tedavilere başlaması gerekir' diye konuştu.

'İHMAL EDİLİRSE ASTIMA DÖNÜŞEBİLİR'

Alerjik hastalıkların tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Gökırmak, 'Tedavi edilmeyen alerjik rahatsızlıkların yaklaşık yüzde 40'ında astım gelişebiliyor. Özellikle çocuklarda gece burun tıkanıklığı nedeniyle ağız açık uyumaya bağlı damak ve diş problemleri oluşabiliyor' ifadelerini kullandı.

POLEN SAATLERİNE DİKKAT

Vatandaşlara günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da önerilerde bulunan Gökırmak, 'Polen yoğunluğunun en fazla olduğu sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında dışarıda daha az vakit geçirilmesini öneriyoruz. Dışarıdan geldikten sonra kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınması önemli' dedi.

'Alerji geçici değil, kronik bir hastalıktır'

Alerjik hastalıkların hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Gökırmak, 'Alerjik hastalıkları geçici rahatsızlıklar olarak değil, bağışıklık sisteminin iyi yönetilmesi gereken kronik hastalıkları olarak değerlendirmek gerekir' dedi.