CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş "İlimiz AKP döneminde her geçen gün kan kaybediyor, işsizlik yoğun göçe neden oluyor, işsiz sayımız 26 bine ulaştı" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana her fırsatta TBMM kürsüsünden sorunları dile getirerek, çözüm önerileri sunan Milletvekili Gezmiş, bu kez de konuşmasında; Giresun'un her geçen gün kan kaybettiğini dile getirerek şunları söyledi:

İŞSİZ SAYIMIZ 26 BİNE ULAŞTI

"Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bir kültür beşiği olan, limanından dünyanın her yerine fındık ihraç edilen Giresun, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde her geçen gün kan kaybetti. 2024 yılında toplam nüfus 6 bin kişi azaldı. 2008'de 3,6 olan hane halkı büyüklüğü 2024'te 2,5'e düştü. Hane halkı büyüklüğünde Türkiye'de 81'inci il, yani son sırada.

Nüfus azaldıkça 2007 yılına kadar 5 olan milletvekili sayısı 4'e düştü. Gençler işsizlik nedeniyle göç etti. Emekli nüfusun çalışan nüfustan fazla olduğu bir emekli şehrine dönüştü. Defalarca söyledim, bin bir emekle yapılan SEKA'mız, suntamız, kalem fabrikamız kapandı. Yerine küçük işletmeler dışında yeni istihdam alanları yaratılmadı. TÜİK verilerine göre Giresun'umuzda 26 bin işsiz vatandaşımız var.

FKB ARAZİLERİ FINDIK ÜRETİCİSİNİN EMEĞİDİR!

Atatürk'ün "Fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi ilgilendiren birlikler kurulmalıdır." sözüyle kurulan üreticinin birliği FİSKOBİRLİK arazilerini satmakla meşgul. Belli ki yönetilemiyor, belli ki Giresun'dan uzaklaştırılma niyetinde.

ULAŞIM İÇİN GEREKEN ÖDENEK VERİLSİN, SORUNLAR ÇÖZÜLSÜN

Bitmek bilmeyen ulaşım sorunlarımız var. Karadeniz'in diğer illerine çoktan yapılan çevre yolu Giresun'a gelince yılan hikâyesine döndü. Yağlıdere-Alucra yolu için 10 bin lira ödenek ayrıldı. Ayrılan ödenekler kendine güldürüyor. Köy ve yayla yollarımız mayın tarlası gibi. Giresun'da daha yeni üç heyelan yaşadık. Espiye-Ericek yolunda, Tirebolu-Torul yolunda ulaşım maalesef artık can pazarına döndü. Acilen sorunların çözümü için Giresun'a Karayolları Müdürlüğü açılmalı, ödenekler artırılmalıdır.

Şehir girişine yapılacak olan dal-çık hikâyesi ayrı bir muamma.

Köylerimizin çoğunda internet erişimi yok. Hâlâ elektriği olmayan yaylalarımız, suyu olmayan köylerimiz var.

Gelelim Serbest Bölgeye. Ekonomik rekabet için önemli olan Serbest Bölge Karadeniz'in tüm illerine verildi; yine Giresun'a çok görüldü. Bir kültür ve sanat şehri olan Giresun'umuza yıllardır eksikliğini hissettiğimiz kültür merkezi için sadece bin TL ödenek ayrıldı.

ELİNİZİ SUYUMUZDAN, HAVAMIZDAN TOPRAĞIMIZDAN ÇEKİN

Plansız ve denetimsiz HES'ler ekolojik dengeyi bozdu, su kaynakları azaldı, Çanakçı deresinde artık su samuru yok, şimdi de Giresun yüz ölçümünün yüzde 85'i maden sahalarına ruhsatlandırıldı. Denetim yok, sorunlar az miktarda para cezalarıyla geçiştiriliyor, şimdi de turizm potansiyeli yüksek olan Dereli'de alelacele "ÇED Gerekli Değildir" denilerek maden arama çalışmaları başlatıldı. Tekrar söylüyorum, vatandaş ayakta: Elinizi suyumuzdan, havamızdan, toprağımızdan çekin.

BÖLGEMİZ AFET KAPSAMINA ALINMALI, FINDIK ÜRETİCİMİZ DESTEKLENMELİ

Fındığın başkenti Giresun'da fındık üreticisi mağdur. TMO'nun düşük alım fiyatları, tekelleşen serbest piyasa, artan girdi maliyetleri üreticiyi eziyor. Kokarca zararlısına karşı alınan önlemler son derece yetersiz. Geçtiğimiz günlerde Giresun'da da don olayı yaşandı. Bölge acilen afet kapsamına alınmalı, çiftçinin zararı karşılanmalı, borçları faizsiz ertelenmelidir.

GELİN AKSU FESTİVALİ'NDE BİRLİTE BOLLUK, BEREKET, ADALET DİLEYELİM

Her yıl geleneksel olarak kutladığımız "Mayıs Yedisi" şenliklerimizi 20 Mayıs'ta Aksu Havzası'nda kutlayacağız. "İşimiz dileklere kalmasın" desek de, biz yine de yedi çift, bir tek taşımızı Aksu deresine atacağız, sacayağından geçip memleketimiz için huzur, bereket, bolluk, ülkemiz için adalet dileyeceğiz. Tüm Türkiye'yi Uluslararası Aksu Festivali'mize davet ediyorum"