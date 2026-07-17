İstanbul Maltepe Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeyi sürdürüyor. Açık hava etkinlikleri kapsamında Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, Cevizli Mahallesi Toros Parkı'nda sahne alarak ilçe sakinlerine nostalji dolu bir müzik akşamı yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - 90'lı yılların unutulmaz Türkçe pop ve rock şarkılarının seslendirildiği konserde, vatandaşlar sevilen eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Samimi atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çeken etkinlik, yaz akşamlarına müzik ve eğlence kattı.

Mahallelere kültür ve sanat etkinliklerini taşımayı hedefleyen Maltepe Belediyesi, 'Sandalyeni Kap Gel' çağrısıyla duyurduğu konser serisiyle açık havada nostalji dolu buluşmalar düzenlemeye devam ediyor.

Her yaştan müzikseverin ilgi gösterdiği etkinliklerde, Maltepeliler hem sevilen şarkılarla geçmişe yolculuk yapıyor hem de komşularıyla keyifli vakit geçiriyor.

Katılımın ücretsiz olduğu konser serisi, 'Maltepe'de Yaşam Var' mottosuyla yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek. Maltepe Belediyesi, kültürel bağları güçlendirmeyi ve parkları sanatın buluşma noktası haline getirmeyi amaçlayan etkinliklerle ilçe sakinlerini bir araya getirmeyi sürdürecek.