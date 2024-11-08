Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, halkın içerisinde olmayı sürdürüyor.

Başkan Köse son olarak pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Cinahmet ve Gedikkaya açık pazar yerlerini ziyaret eden Başkan Köse, pazarcıların öneri ve şikayetlerini dinleyerek esnaflarla sohbet etti.

Pazarcı esnafı, özellikle pazar yerlerinin düzenlenmesi ve altyapı hizmetleri gibi konularda destek talebinde bulundu.

Belediye Başkan Fuat Köse, pazarcı esnafının sorunlarının çözümünün öncelikleri olduğunu dile getirerek: “Onların sıkıntılarına çözüm üretmek, şehirdeki ticaretin daha sağlıklı işlemesi için önemlidir. Belediye olarak, Giresun’un esnafına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Pazar kültürü şehrimizde gelişerek devam edecektir" dedi.

Pazar esnafı ise Başkan Köse’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin yaşanan eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında daha hızlı şekilde hareket edilmesini sağladığını ifade etti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Köse, kendileriyle kısa kısa sohbetlerde bulunarak bazı vatandaşların da talebini dinledi.