Tarihi ve kültürel mirasın en önemli sembollerinden biri olan hamam kültürünün tekrar ilçeye kazandırılması için aylar önce çalışma başlatan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Tarihi Çarşı Hamamı’nın tekrar hizmete girmesi için gün saydığını ifade etti.

BURSA (İGFA) - Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir’de bir eksiklik daha son buluyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, aylardır Tarihi Çarşı Hamamı’nın hizmete hazır hale gelmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Çalışmalarımızda sona yaklaştık Tarihi Çarşı Hamamı’mız hizmete girmek için gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Aylardır süren çalışmalar sonucunda çok kısa bir süre içerisinde Tarihi Çarşı Hamamı’nın açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Ercan Özel, “Kıymetli büyüklerimizin her birinin çok uzun yıllara dayanan değerli hatıralarının olduğu ilçemizde bulunan Osmanlı İmparatorluğundan kalma Tarihi Çarşı Hamamını, tekrar halkımızın kullanımına açmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

'ŞEHRİMİZE YENİDEN HAMAM KAZANDIRIYORUZ’

Göreve gelmeden önce, “Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir’de hamam kültürünün yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. Yenişehir’in önemli ihtiyaçlarından biri olan hamam eksikliğini gidereceğiz” sözlerini hatırlatan Başkan Ercan Özel, “Aylardır, süren hummalı çalışmalarımızı Vakıflar Bölge Müdürümüz Dr. Sayın Haluk Yıldız ile birlikte inceledik. Tarihi Yenişehir Çarşı Hamamını uzun yılların ardından çok kısa zaman içerisinde şehrimize yeniden kazandıracağız. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diyerek Yenişehir halkına müjdeyi verdi.