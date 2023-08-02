CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ağaç kesimine direnen çevrecilerle omuz omuza verip seslendi:

AKBELEN'E DOKUNMA

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Akbelen Ormanı'nda gerçekleşen ağaç kesimine tepki göstererek; "Bir orman mühendisi kızı ve bir milletvekili olarak ormanımızı, havamızı suyumuzu kısacası ülkemizi korumak için mücadele edeceğim" dedi.

CHP HEYETİ AKBELEN'DE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, grup başkan vekilleri ve 20'ye yakın milletvekilinin bulunduğu heyetle Muğla Akbele'ne giden Milletvekili Gezmiş, burada yaptıkları incelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

CHP Milletcekili Elvan Işık Gezmiş'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

HAKLI DAVALARININ YANINDAYIZ

"Akbelen'de ağacı, böceği, kuşu, kısacası yaşamı savunmak için direnen cesur insanlarla yanyanaydık. Hele de kadınlar; Onlar ağaç kesildiğinde; nefeslerimizin de kesildiğinin, ciğerlerimizin söküldüğünün bilincinde olan bilge kadınlar.

Yüreğimiz onlarla, koşulsuz desteklerimizle, haklı davalarının hep yanındayız. Seslerini en üst perdeden duyurmak boynumuzun borcudur. İnanıyorum ki haklı olan Akbelen halkı kazanacak. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Akbelen'e dokunma!"

GEZMİŞ BU HAFTA DA AKBELEN'DE

Milletvekili Gezmiş ayrıca; bu hafta başı Pazartesi ve Salı günleri de partisi tarafından Akbelen için görevlendirilenler arasında olduğunu belirtti ve "Nerede bir sorun varsa biz orada olacağız, görev ve sorumluluk bilinciyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.