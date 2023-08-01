Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan’ın oğlu, 29 Temmuz Cumartesi Günü tertip edilen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun telefonla, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun telgrafla tebriklerini ilettiğini nikaha pek çok siyasi katılım gösterdi.

Mutluluğa ilk adımı atan M. Eyüp Altan ve Ülkünur Mehmetoğlu çiftinin nikah şahitliğini; Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci ve Av. İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Kuğu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, AK Parti Sultangazi Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Kemal Eyyüpoğlu, Pütürge Eski Belediye Başkanı Mehmet Polat, İş Adamı Buğra Akdemir ve Öğretmen Hümeyra Bilgin yaptı.

Birçok katılımcının bulunduğu nikah töreninde; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, Gelecek Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Semih Kolsuz, AK Parti Beyoğlu Kadın Kolları Başkanı Şengül Kazanır, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, Saadet Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Hüseyin Akdoğan, Deva Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Tarkan Yolat, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Demokrat Parti Sultangazi İlçe Başkanı Muhsin Gündoğdu, Muhtarlar Derneği Başkanı Haydar Polat, Cebeci Mahalle Muhtarı Muhammed Ayşan, İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İsmail Karcuoğlu, Yayla Mahalle Muhtarı Hasan Mutlu, Eski Habipler Mahalle Muhtarı Osman Avcılar, Taşoluk Eski Belediye Başkanı Müfit Taşkın gibi yerel ve genel siyasetten birbirinden değerli isimler yer aldı.

Samimi ve yoğun katılımlı bir atmosferde gerçekleşen nikaha; Sultangazi Eski Belediye Başkanı Cahit Altunay ve Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Kaya çiçek göndererek nazik bir tebrikte bulundu.

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, törenin ardından mutlu gününde yanında olan, arayan, tebrik eden herkese ithafen sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımla teşekkürlerini iletti.