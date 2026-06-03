İzmir'de Karabağlar Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda kentsel dönüşümden spor yatırımlarına, kurban satış alanlarından sosyal projelere kadar birçok konu ele alındı. Belediye Başkanı Helil Kınay, Osman Aksüner Mahallesi'ndeki dönüşüm çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt vererek, sürecin şeffaf ve yasal zeminde yürütüldüğünü söyledi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri karara bağlanırken, çeşitli konulardaki önergeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

Meclisin öne çıkan başlıklarından biri, Osman Aksüner Mahallesi'nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi oldu. Muhalefet üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Başkan Kınay, dönüşüm sürecinin vatandaşların katılımıyla ve tüm yasal prosedürler doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

'Bu çalışma gurur duyduğumuz bir çalışmadır' diyen Kınay, proje kapsamında mahalle toplantıları, tanıtım programları ve Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla vatandaşların düzenli olarak bilgilendirildiğini ifade etti. Yetkilendirme belgelerinin tarih ve karar numaralarıyla birlikte belediyenin internet sitesinde yayımlandığını da vurgulayan Kınay, tüm sürecin kamuoyuna açık şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Eleştirilerin bilgi ve belgeye dayanmadan yapıldığını savunan Kınay, 'Karabağlar için çalışmaya devam ediyoruz. Eksik görülen bir konu varsa özel oturum yapıp saatlerce tartışabiliriz ancak gerçekleri konuşalım' ifadelerini kullandı.

KURBAN ALANI UYGULAMASINA TEŞEKKÜR

Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları da değerlendirildi. Karabağlar'da kurban satış ve kesim alanı konusunda ikinci kez başarılı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirten Kınay, başta Kaymakamlık olmak üzere Müftülük, Tarım İl Müdürlüğü ve Kasaplar Odası'na teşekkür etti.

Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere spotçularla ilgili şikâyetlerin takip edildiğini belirten Kınay, işgaller ve ruhsata aykırı kullanımlara yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi. Ekmek büfeleri konusunda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan noktalara yeni büfeler kazandırılması için sürecin devam ettiğini açıkladı.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ SPOR ALANLARI

Karabağlar'da spor yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Kınay, ilçeye kazandırılan 6 mini futbol sahasıyla çocukların ve gençlerin güvenli alanlarda spor yapma imkânına kavuştuğunu belirtti. Yeni tesisler ve sportif faaliyetlerle çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mecliste oy birliğiyle alınan kararla, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Işıl Keski'nin adı Şehitler Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Başkan Kınay, kararın hem küçük Işıl'ın anısını yaşatacağını hem de benzer acıların yaşanmaması gerektiğini hatırlatacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca Karabağlar Belediyesi ile Şenkaya Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına yönelik önerge kabul edildi.

Kadınların gece güvenliği, yaş dostu kent uygulamaları, sahipsiz hayvanlar için yaşam alanları ve çocuklara yönelik sosyal desteklerin artırılmasına ilişkin önergeler ise değerlendirilmek üzere komisyonlara gönderildi. Toplantının sonunda Başkan Kınay, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'i anarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.