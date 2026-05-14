Gıda ve sağlık ilişkisi etrafında giderek büyüyen bilgi kirliliği, tüketicilerin bilimsel gerçeklerden uzaklaşmasına neden oluyor. Sosyal medya, popüler söylemler ve uzmanlık alanı dışındaki yorumlarla şekillenen algı yönlendirmeleri; bireyleri gıda seçimi ve beslenme konusunda kritik hatalara sürükleyebiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - 5-6 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 9.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer; modern toplumda gıdaların yalnızca bir beslenme aracı olmaktan çıkarak aynı zamanda bir yönlendirme ve algı yönetimi aracına dönüştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Özer, 'Son yıllarda bir yandan birey bazlı beslenme yaklaşımıyla beslenme sorunlarının çözülebileceği iddiası öne çıkarılırken, diğer yandan bazı gıdalar gıda güvenliği perspektifinden ya tamamen bir zehir ya da tam tersine bir mucize gibi topluma sunuluyor' dedi.

Toplumda farkındalık oluşturma çabasından çok, belirli bir gıda-sağlık ilişkisinin dayatılmasının ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Özer, bu yaklaşımın özellikle gıda ve beslenme alanında uzman olmayan ancak toplumda yüksek karşılığı bulunan farklı bilim dallarının temsilcileri tarafından dile getirildiğinde, sürecin 'bilimsel olandan uzaklaşma' noktasına evrildiğini söyledi. Bu durumun tüketicileri, gıda seçimi ve beslenme konusunda yanlış kararlar almaya yönlendirebildiğini vurguladı.

9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında ele alınacak 'Topluma Dayatılan Gıda-Sağlık İlişkisi' başlıklı panelde; sürekli güncellenen bilimsel veriler ışığında, disiplinler arası iş birliğiyle geliştirilecek kalıcı ve sağlam stratejilerin önemi uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Prof.Özer, panelde kendisiyle birliktetoksikolog Prof.Dr. Ali Esat Karakaya, endokrinolog Prof.Dr. Taner Damcı, diyetisyen Prof.Dr. Murat Baş ve bir iletişimcinin konuşmacı olarak yer alacağını ifade etti. Moderatörlüğünü Kongre Başkanı Dr. Samim Saner'in yürüteceği panelde, izleyicilerin doğrudan soru ve görüşlerini iletebilecekleri interaktif bir sistem kullanılacak.

5-6 Kasım 2026'da Grand Cevahir Hotel &Convention Center'da gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, disiplinler arası uzman katkıları ve interaktif yapısıyla, katılımcılara bu önemli konuyu tartışma ve bakış açısı geliştirme fırsatısunacak.

9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresine katılmak için kayıt ve ayrıntılı bilgiye http://www.gidaguvenligikongresi.org ulaşılabiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ HAKKINDA:

Gıda Güvenliği Derneği, başta tüketiciler, üreticiler, kamu kurumları, akademisyenler ve gıda güvenliği çalışanları olmak üzere tüm paydaşların 'Tarladan Sofraya' sürecinde gıda güvenliği konuları ile ilgili iletişimi, uzlaşması ve ilerlemesini sağlamak üzere 2004 yılında kurulmuş ''gıda güvenliği alanındaki'' ilk sivil toplum kuruluşudur.

Gıda Güvenliği Derneği;

Gıda sektöründe çalışan büyük küçük tüm şirket, kişi ve kurumları gıda güvenliği ortak paydası altında toplamak,

Gıda Güvenliği kavramının, tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Tüketicinin en etkin ve itici güç olduğunun bilincinde olarak, tüketicinin eğitilmesini ve bu yolla güvenli gıdayı talep etmesini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili taraflarla iş birliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve projeler geliştirmek gibi çalışmaları yürütmektedir.

Kongremiz ile ilgili tüm soru ve özel röportaj talepleriniz için [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz.