CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık üreticilerine verilecek olan alan bazlı desteğin 170 lirada kalmasına sert tepki gösterdi. Maliyetlerini dahi kurtaramayan üreticiye on bir yıldır aynı tarifenin uygulandığına dikkat çeken Gezmiş, 'can suyu' bekleyen üreticinin yine kaderine terk edilerek, üretici düşmanı iktidarın bir kez daha art niyetini açık ettiğini söyledi.

2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteğin, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödeneceği açıklandı.

Fındık üreticisinin hak arayışını, ‘meselenin savunucusu’ olarak üstlendiğini belirten fındığın başkenti Giresun’un Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, üretici düşmanı iktidarın bir kez daha art niyetini açık ettiğini söyledi.

MALİYETLER UÇTU ALAN BAZLI DESTEK YERİNDE SAYDI

Her geçen gün artan maliyetlere karşın alan bazlı desteğin on bir yıldır değişmediğinin altını çizen Gezmiş, “Maliyetler aldı başını gitti. Gübre, ilaç, budama maliyetleri fahiş oranda arttı. 1 ton gübre 2012’de 761 lira iken 2024 yılında 10 bin liraya ulaştı. Buna karşın üreticiye verilen alan bazlı destek 11 yıldır 170 TL’de sabitlendi. El insaf” ifadelerini kullandı.

Emeğinin ve alın terinin karşılığını alamadığı için isyan ederek ürününü sokağa döken üreticinin sabrının kalmadığını belirten Gezmiş şunları kaydetti:

“Tüm haklı itirazlarımıza rağmen maliyetlerin altında 135 lira olarak açıklanan taban fiyatın ardından alan bazlı desteğin güncellenmemesi kokarca adlı böcek istilası söz konusu. Özellikle sahil fındığının içini çürüten ve lezzetini bozan kokarcadan dolayı üretici maliyeti kurtarmadığı için bahçeye girip fındığını toplayamıyor. Kokarca yüzünden fındık rekoltesi düştüğü gibi tüccar ve TMO tarafından kalitesiz olduğu için alınmıyor. Karadeniz’in tek geçim kaynağı ve Türkiye’nin en büyük tarım ihracı olan fındık felaketi karşısında iktidar, çözüm üretmek ve teşvik vermek yerine sorunları görmezden gelmeye ve üreticiyi yok saymaya devam ediyor. 10 yıldır 170 lirada sabit tutulan ve girdi maliyetleri görmezden gelinerek 11. yılında da aynı rakamın verilme

kararı tam bir aymazlıktır. Üreticinin hakkı olan destek primlerine dahi göz dikiliyor. Bu rakam, enflasyon ve maliyet oranları dikkate alınarak acilen arttırılmalı ve fındık üreticisi boynu bükük bırakılmamalıdır.”