Samsun'da kurulu bulunan KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin TL olarak açıkladıSAMSUN (İGFA) - KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak belirledi.

Bu yıl oluşan kuraklık ile ekim alanlarındaki azalmaya bağlı olarak bölge rekoltesi yüzde 30 civarında düştüğü belirtilen açıklamada, hedeflerinin yaklaşık 35 bin ton ürün alımı gerçekleştirmek olduğu kaydedildi.

Açıklanan fiyatın sadece ön alım fiyatı olduğunu vurgulayan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, değişen piyasa şartları çerçevesinde KARADENİZBİRLİK'in fiyat farkı ödemesinin de yapacağını duyurdu.