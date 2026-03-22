İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, tarihinden mimari dokusuna, inanç ve kültür mirasından sosyal yapısına kadar birçok alanda gençlere şehri tanıma imkanı sunduğu Gezi İstanbul Projesi için 2026 yılı başvuruları başladı. 7 kategoride 80 farklı gezinin düzenleneceği projenin ilk gezisi 2 Nisan'da 'Mihmandara Konuk Olmak' temasıyla Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gençler tarafından yoğun ilgi gören Gezi İstanbul Projesi, İstanbul'un tarihini, kültürel mirasını ve geleneksel yaşam kodlarını gençlerle buluşturmaya bu yılda devam ediyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce başlatılan bugüne kadar 4 bin 500'den fazla katılımcının dahil olduğu projeye, eğitim için şehir dışından İstanbul'a gelen ya da İstanbul'da ikamet ettiği halde şehirle diyalogu sınırlı olan 18 - 29 yaş arası gençler katılabilecek.

7 KATEGORİDE 80 GEZİ YAPILACAK

Proje kapsamında bu dönem kültür tarihi ve mimarlık tarihi gezileri ile monografik semt gezileri, arkeolojik alan gezileri, müze gezileri, gastronomi gezileri ve doğa gezileri olmak üzere 7 farklı kategoride geziler düzenlenecek. Her kategoride kendine özel rotaya sahip ola projede bu yıl 80 farklı gezi yapılacak. Bu gezilerde şehrin kültür ve inanç odakları, müzeleri, anıt eserleri, meydanları ve İstanbul ile bütünleşmiş birçok alan ziyaret edilecek.

Yıl boyunca haftalık periyotlarla ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan gezi programlarında ziyaret edilecek tüm alanları akademisyenler ya da profesyonel rehberler gençlere anlatacak. İstanbul'u yakından tanımaları için gençlere eşsiz bir fırsat sunan proje, turistik bir şehir turu olmanın ötesine geçiyor. Gezi İstanbul mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji, şehircilik, tarih, güzel sanatlar gibi bölümlerde üniversite eğitimi alan gençler için ayrıcalıklı bir mesleki deneyime dönüşürken, İstanbullu tüm gençler için ayrıntılı bir kent panoraması sunuyor.

İLK GEZİ 2 NİSAN'DA, BAŞVURULAR BAŞLADI

18 - 29 yaş aralığında olan, İstanbul'da ikamet eden ve geçerli bir müze kartı olan tüm gençlerin katılabileceği projenin Nisan ayı gezileri için başvurular başladı. Projenin ilk gezisi 2 Nisan'da 'Mihmandara Konuk Olmak' temasıyla Eyüpsultan'da yapılacak. Nisan ayı programına katılmak isteyen gençler için başvurular https://genclikspor.ibb.istanbul/ adresinden alınıyor.

Gezilerin her biri 30 ile 50 kişi arasında değişen kontenjanlarla düzenlenecek ve kontenjan dolduğunda başvurular sona erecek.