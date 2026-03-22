Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kentin dört mevsim estetik ve bakımlı bir görünüme sahip olması için yürüttüğü peyzaj çalışmalarını bahar döneminde de hız kesmeden sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen çevre düzenleme faaliyetleri kapsamında bahar ayının gelişiyle birlikte mevsimlik çiçekler ekildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından park ve yeşil alanların daha canlı ve renkli bir görünüme kavuşmasını hedefleyen çalışmalar, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Bu doğrultuda özellikle ana arterler, parklar, meydanlar ve refüjler, baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerle donatılıyor. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hercai, menekşe ve lale çiçekleri ekilerek, ilçenin her bir noktası daha güzel bir görüntüye kavuşturuluyor. Ekimlerle birlikte Osmangazi ilçesinin her bir noktasında rengarenk bir görünüm sağlanırken, 2026 yılı boyunca 470 bin çiçek toprakla buluşturulacak.

'ÇİÇEK EKİMLERİYLE OSMANGAZİ'Yİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

Yılın her dönemi Osmangazi'yi güzelleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 'Bahar ayının gelmesiyle birlikte ana arterler, parklar, meydanlar ve refüjlerde hercai, menekşe ve lale ekimi yapmaktayız. Osmangazi'yi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla Osmangazi'nin her yeri çiçek bahçesine dönüyor. Bizlerin bu çalışmasını gören vatandaşlar yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor' diye konuştu.