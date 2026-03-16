Halk oyunları gösterisi, geceye kültürel bir renk kattı. Gösterilerin ardından yerel sanatçı Fatih Burdurlu sahneye çıkarak yöresel şarkılar seslendirdi. Burdur yöresine ait türkülerin yer aldığı program, izleyicilere Ramazan akşamında hoş bir müzik dinletisi sundu.

Pazar günü gerçekleştirilen Burdurlular Gecesi ise jonglör gösterisiyle başladı. Programın devamında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

HALK OYUNLARI VE YÖRESEL TÜRKÜLER SAHNELENDİ

Program kapsamında Okan Kaya ve Miraç Yılmaz sahne aldı. Sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle Ramazan akşamına renk kattı. Karadeniz müziğinin sevilen ezgilerinin yer aldığı gecede katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit'te düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri, hafta sonu gerçekleştirilen programlarla devam etti.

Hafta sonunda gerçekleştirilen Karadenizliler ve Burdurlular Gecesi'nde müzik dinletileri, halk oyunları gösterileri ve sahne performansları yer aldı. Etkinlikler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferine katkı sundu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği geleneksel etkinliklerle vatandaşları kültür ve sanat programlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri hafta sonu çeşitli programlarla sürdü. Karadenizliler ve Burdurlular Gecesi kapsamında düzenlenen konserler, halk oyunları gösterileri ve sahne performansları Ramazan akşamlarına renk katıldı.

