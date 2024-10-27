Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında 28 Ekim günü, okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu genelge, 81 ile gönderildi.

Millî birlik ve beraberlik vurgusu yapılan resmî yazıda, cumhuriyetin 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, millî birlik ve beraberliği güçlendiren değerlerin her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla aktarmanın önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının millî ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen resmî yazıda, "Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir." ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET HAFTASININ İLK DERSİ "DERSİMİZ CUMHURİYETE DOĞRU" OLACAK

Genelgeye göre 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim Pazartesi ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan genelgede ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi.