Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği genel kurulunda Genel Başkan seçilen İsmail Koyuncu, seçim sonrası açıklamasıyla hayırlı olsun çiçeği göndermek isteyenlere çağrıda bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) -Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği Genel Başkanı İsmail Koyuncu, genel kurul sonrası 'hayırlı olsun' için çiçek gönderenlere ve göndermek isteyenlere minnettar olduklarını belirterek, "Çiçek göndermek yerine Miran Ali'ye umut olmalarını rica ediyoruz. SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden yavrumuzun hayatına bağışlarınızla dokunabilirsiniz” çağrısında bulundu.



Genel Başkan İsmail Koyuncu, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Miran Ali Karasu için herkesi yardıma davet etti.

Bağışların, aşağıda belirtilen Kahramanmaraş Valiliği 46.2024.326 izin numaralı IBAN üzerinden yapılabileceğini belirten Koyuncu, Miran Ali'nin sağlığına kavuşması için toplumun dayanışma içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Bağış için IBAN: TR18 0001 0001 9870 7341 0150 03

Hesap Adı: Cuma Karasu