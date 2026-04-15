Doğaltaş sektörünün kalbinin attığı Marble İzmir - 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

İZMİR (İGFA) - Heykel Çalıştayı'nda birbirinden kıymetli eserlere hayat veren sanatçılara da plaket takdim edildi. Törende genç tasarımcılara seslenen Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Bir kentin ve bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilme cesaretiyle doğru orantılıdır. İzmir olarak, üretimi tasarımla, tasarımı inovasyonla buluşturan her girişimin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 31'inci kez kapılarını açan Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Katma değeri yüksek ürünlerle Türk doğaltaşının piyasa değerini artırmayı hedefleyen yarışma, bu yıl 'Dekoratif Ev Eşyaları' temasıyla düzenlendi.

Genç yeteneklerin doğaltaşlardan üretilen ev eşyalarını tasarladığı yarışmanın ödül töreni Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen Heykel Çalıştayı'nda birbirinden değerli eserler üreten sanatçılara da plaket takdim edildi.

GENÇ TASARIMCILARA DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ödül töreninde yaptığı konuşmada Marble İzmir'in doğaltaş sektörünü dünyaya açtığını belirterek, Türkiye'nin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olduğunu vurguladı. Tugay, 'Artık sadece üretmek yetmiyor; katma değer yaratmak ve fark oluşturmak gerekiyor. Bu noktada tasarım devreye giriyor' dedi. 8. Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve genç tasarımcıları desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

'HEYKELLER İZMİR'İ SÜSLEYECEK'

Heykel Çalıştayı'nı, Marble kapsamında kente kazandırdıklarını söyleyen Başkan Tugay, 'Heykeltıraş Ekin Erman küratörlüğünde altı heykeltıraş, 20 gün boyunca Fuar İzmir'de çalıştı. Eserlerini burada üretti. Tüm eserleri görebileceksiniz. Fuardan sonra da bu heykeller kentin değişik yerlerine yerleştirilecek. Sanatçılarımıza, emekleri için teşekkür ediyoruz. Sanatı, sanatçıyı her platformda desteklemeye, İzmir'e yaratıcılık katmaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Tugay, Heykel Çalışytayı'nda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek eserler üreten sanatçılar Kuratör Ekin Erman, Bahadır Hızol, Çağdaş Erçelik, Dilşad Akçayöz, Orhan Gazi Keskin, Özkan Arslan ve Tonguç Sercan'a plaket takdim etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

200 bin liralık birincilik ödülünü 'Litik Lumina' adlı eseriyle Hümeyra Kocayiğit kazandı. Kocayiğit'e ödülünü Başkan Tugay takdim etti. 130 bin liralık ikincilik ödülünü 'Strata' adlı eseriyle Ulviye Akgül, Büşra Nur Kılınçarslan ve Arda Deniz Yücel kazandı.

Gençler ödüllerini Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Hanifi Şimşek'ten aldı. 65 bin liralık üçüncülük ödülünü ise 'Hextone' adlı eseriyle Tuğba Koşak kazandı. Koşak'a ödülünü İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu takdim etti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Özel Ödülü'nü Arda Uluç Aydın, Erdoğan Akbulak Özel Ödülü'nü Defne Turan ve firma ödüllerini ise Hilal Akyüz, Oğuz Erten, Ece İldeniz, Yağmur Çelik, Berke Güntürk, Begüm Kübra Çetin, Beste Çetin, Begüm Sucu kazandı.

8 ÜLKENİN 67 ÜNİVERSİTESİNDEN 724 BAŞVURU

Yarışmaya bu yıl Türkiye, İran, Irak, Almanya, Yemen, Arnavutluk, Bulgaristan ve Polonya'nın 67 üniversitesinden toplam 724 başvuru yapıldı. 606 geçerli başvuru içerisinden 38 proje ön elemeye kaldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Can Özcan'ın başkanlığını yaptığı, akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşan 22 kişilik jüri değerlendirmesi sonucu dereceye giren projeler belirlendi.