Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Genç Filozlar Atölyesi' kapsamında gençler, bilgi kirliliği ve manipülatif söylemler karşısında doğruyu ayırt etme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - Felsefe alanında yürüttüğü çalışmalarla kentin kültürel ve düşüncel gelişimine önemli katkılar sunan Osmangazi Belediyesi, Aktiffelsefe Bursa iş birliğiyle gençlere yönelik değerli bir atölye gerçekleştirdi. Gençlerin günümüz dünyasında karşılaştıkları bilgi kirliliği, manipülatif söylemler ve yanıltıcı içerikler karşısında bilinçli bireyler olarak hareket edebilmelerini amaçlayan atölye, interaktif yapısıyla dikkat çekerken, katılımcılar, düşüncelerini aktif şekilde ifade ederek sürecin bir parçası oldu. Genç katılımcılar, atölye süresince eğitmen İlker Onbaşı tarafından eleştirel düşüne ve eleştirel düşünceyi inşa etme süreçlerine ilişkin bilgilendirildi.

Amaç Öz ve Hakiki Bilgiyi Ayırt Edebilmek

Çalışmanın içeriğine ilişkin paylaşımda bulunan atölyenin eğitmeni İlker Onbaşı, gençlerin maruz kaldığı bilgileri doğru analiz edebilmesinin önemine vurgu yaptı. Onbaşı, 'Atölyemizde, gençler maruz kaldığı bilgiseli, manipülatif söylemleri, düşünceleri, gerçekten doğru olandan, kalıcı olandan nasıl ayırt edebilirler ve kendileri için değerli olan öz bilgiyi, hakiki bilgiyi nasıl ayırabilirler, bunun üzerine bir çalışma yürütüyoruz.' diye konuştu.

Atölyenin klasik eğitim yöntemlerinden farklı olarak tasarlandığına işaret eden Onbaşı, interaktif bir çalışma ile monologdan ziyade, gençlerin fikirlerini, düşüncelerini ifade ederek dahil olabildiği bir çalışma gerçekleştirdiklerine değinerek, şöyle devam etti;

'Atölyemizde hem düşünceyi sağlam temeller üzerine inşa etme, hem de bununla beraber safsata adını verdiğimiz mantık hatalarını, akıl yürütme hilelerini de ayırt ederek, kişilerin dışarıdan maruz kaldıkları bilgileri, haberleri ayırt ederek doğru bilgiye, kendileri için doğru ve önemi olan bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz.'

Osmangazi Belediyesi'ne atölye çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkürlerinin sunan Onbaşı, Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın en büyük ilçesi olarak, geniş kitlelere hitap açısından çok değerli kaynaklara sahip olduğunu ve kendilerine de gençlerle buluşma imkanı sağladığını dile getirdi.