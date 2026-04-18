İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 17-26 Nisan tarihlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Fuarın onur konuğu yazarı Oya Baydar'ın da yer aldığı açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, 'Homeros'un yaşadığı, edebiyatın doğduğu topraklardayız. Baharı kitapla karşılamak bizim için büyük bir keyif. En çok ihtiyacımız olan şey umut. Ne olursa olsun iyiliğin, doğruluğun, adaletin, barışın, kardeşliğin, edebiyatın, sanatın yanında olmalıyız' ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP-7. Izmir Kitap Fuarı başladı. 26 Nisan'a kadar Kültürpark'ta gerçekleştirilecek fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarın onur konuğu yazarı Oya Baydar, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, mesek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yayınevlerinin temsilcileri, yazarlar, şairler, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve kitapseverler katıldı.

Bu yıl fuarda, yaklaşık 200 katılımcı yer alırken 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak. Program kapsamında söyleşi ve imza günleriyle birlikte 500'e yakın etkinlik yapılacak. İZKİTAP'ın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oya Baydar, 18 Nisan günü imza ve söyleşisi ile Ahşap Sahne'de okurlarıyla buluşacak.