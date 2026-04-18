Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede başlattığı ücretsiz sağlık taramalarıyla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Uygulama kapsamında nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri gibi temel sağlık kontrolleri yerinde yapılırken, tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlattığı ücretsiz sağlık taraması hizmetini ilçe ilçe sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Ankara'nın 25 ilçesinde vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

Programın ilk etabı Abidinpaşa, Elmadağ, Çubuk, Haymana ve Kızılcahamam'da başlarken, uygulamanın tüm ilçelere yayılması hedefleniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet kapsamında nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Gerçekleştirilen taramalarda tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca talep eden vatandaşlara sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler konusunda bilgilendirme de sağlanıyor.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ YOLDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Belediye bünyesinde sigara bırakma polikliniği kurulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılması öngörülen projede, ilerleyen süreçte belediye personelinin de eğitim alarak sertifikalı şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.