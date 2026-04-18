Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ziyaretçi rekorları kıran Kayseri Kitap Fuarı'nın 8'incisi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, Kayseri protokolü ile yazar, şair ve düşünürlerin katılımıyla kapılarını kitapseverlere açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Kayseri Kitap Fuarı, yoğun katılımla açıldı. 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitapla fuar, kenti bir kez daha edebiyatın merkezi haline getirdi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, kentin kültürel hayatına önemli katkı sunuyor. Her yıl artan katılım oranlarıyla dikkat çeken organizasyon, Türkiye'de örnek gösterilen kitap fuarları arasında yer alıyor.

Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, il protokolü, müdürler, şair ve yazarlar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Biz birlikte bir anlam ifade ederiz. Bunun hep bilincindeyiz. Bu sene hem 23 Nisan haftasında çocuklarımızla buluşmak hem de gençlerimizi buluşturmak amacıyla okuyan ve okutan şehir Kayseri'mizde en güzel projeyi hayata geçirmek üzere çalışma başlattık. Sun Fuarcılığa teşekkür ediyorum. Yükümüzü aldılar' diye konuştu.

Kitap Okuyan ve Spor Yapan Gençlik Vurgusu

Kayseri'de yazar ve yayınevleriyle kitap kurtlarını buluşturmayı ve uygun şartlarda kitap temin etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Valiliğimize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Her zaman daha iyisini yapma yönünde irade göstermeye gayret ediyoruz. Geçen sene 1 milyon civarında ziyaretçimiz olduğunu hatırlatıyorum. Bu sene de o rakamı egale edeceğimizi düşünüyorum. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta arzu etmediğimiz olayı de lanetliyoruz. Amacımız, gençlerimize sahip çıkmaktır. Onları okuyan, okutan, bilimle, sporla ve kitapla buluşturan bir anlayış ile çalışmalarımıza daha da önem vermemiz gerektiğini hatırlatıyorum' ifadelerini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Büyükkılıç, Kayserilileri ve çevre illerden gelecek kitapseverleri 10 gün boyunca fuara davet ederek, fuara ulaşım için ücretsiz otobüs seferleri olduğunu, ayrıca hediye kupon da dağıtacaklarını ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki menfur olaylardan dolayı duydukları üzüntüyü belirterek, 'Söylediğimiz bir şey var; çocuklarımızın spor salonlarına, sanat salonlarına, kitap fuarlarına, ilim yuvalarına yakışacağını, onların olması gereken yerlerin buralar olduğunu hep söylüyorduk. Gerçekten yavrularımızı kitap kokularıyla beraber o kitapları karıştırırken yaşadıkları anı görmek dünyanın en büyük mutluluğu' şeklinde konuştu.

Çiçek, Başkan Büyükkılıç'ın 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını Kayseri'ye kazandırmak için mücadele ettiğine de değinerek, 'Bu sadece şehre kazandırılacak bir ünvan değil aynı zamanda şehir çocuklarının imkânlarını da genişleterek çocuklarımızın spor salonlarına teşviki açısından da bambaşka anlam taşıyor.

'Büyükşehir Belediyemizi Tebrik Ediyorum'

Çocukların güvenli ortamda yetişmesi, sanat ve kültür organizasyonlarına erişiminin önemine de ayrı bir parantez açan Vali Çiçek, şunları söyledi: 'Fuar tam da bunun için önemli. Geçen seneden bir önceki sene 1 milyondan fazla kişi bu fuarı ziyaret etmişti. Sadece bir kitap fuarı diyemezsiniz. Buraya giren çocuklar konferanslar, yazarlarla bir araya geliyor, kitaplar alıyor dolayısıyla onların sosyalleşmesi için her türlü imkânı hep beraber sağlamak durumundayız. Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum.'

Her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'na tüm Kayserilileri beklediklerini kaydeden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise 'Burada birliğe ve beraberliğe tanıklık ediyoruz. Kayseri'miz bu güzelliklere layık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu fuarda da emeğini her zaman var eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'Şehrimiz Açısından Çok Sevindirici Bir Gelişme'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da 8. Kayseri Kitap Fuarı'nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, 'Şehrimize büyük bir hizmet. İnşallah daha çok okuyan çok düşünen bir şehre doğru girişimizin bir adımıdır. Sağ olsun büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz çok büyük gayretlerle bu muhteşem fuarı organize ediyorlar. Her yıl da ziyaretçi sayısı artıyor. Şehrimiz açısından çok sevindirici bir gelişme. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy ise daha önceki fuarlar gibi 8. Kayseri Kitap Fuarı'na da yoğun bir katılım olması yönündeki beklentilerini dile getirerek, 'Kitap fuarının açılışına destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kayseri'miz geçen yıl kitap fuarında rekor kırdı inşallah bu rekoru bu sene tazeler diye umuyorum' ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile protokol üyeleri fuar alanını ziyaret etti. Yayınevlerinin stantlarını gezen katılımcılar, yazarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, Dursun Ali Erzincanlı'nın söyleşisine de katıldı.

17-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuar, bu yıl da kapsamı ve katılımıyla dikkat çekiyor. Organizasyonda 518 yayınevi yer alırken, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 yazar okurlarıyla buluşuyor. 3 milyondan fazla kitabın sergilendiği fuar, adeta bir kültür şölenine dönüştü.

Kayseri Kitap Fuarı, geçmiş yıllarda kırdığı ziyaretçi rekorlarıyla öne çıkıyor. İlk fuardan itibaren istikrarlı bir artış yakalayan organizasyon; 582 bin ziyaretçiyle başlayan yolculuğunu, sonraki yıllarda yüz binlerce kişinin katılımıyla sürdürdü. 6'ncı fuarda 1 milyon 39 bin 93, 7'nci fuarda ise 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiye ulaşan etkinliğin, bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.