Şanlıurfa'da hayata geçirilen Gölbaşı-Yakubiye Turizm Platosu Projesi tüm hızıyla devam ederken, yürütülen kamulaştırma çalışmaları mahalle sakinlerinden büyük destek görüyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde yürütülen projede, tarihi dokunun korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedeflenirken, bu hedefler sahada somut karşılık bulmaya başladı. Balıklıgöl havzasının siluetini bozan yapıların kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kamulaştırma oranı %86'ya ulaştı.

Proje alanında bulunan 29 parselin 24'ünde kamulaştırma tamamlanırken, 84 yapıdan 72'si kamulaştırma kapsamına alındı. Yaklaşık 117 milyon liralık yatırım ile yürütülen süreçte, mülkiyeti belediyeye geçen yapılarda yıkım ve tahliye işlemleri hız kazandı. Geriye kalan 5 parsel ve 12 yapı için ise hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Mahalle sakinleri, özellikle sürecin uzlaşı içerisinde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Yıllardır bu bölgede düzensiz yapılaşma vardı. Şimdi hem daha düzenli hem de tarihi kimliğine yakışır bir dönüşüm yaşanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Projeyle birlikte yıkımı tamamlanan alanların betonlaşmaya açılmayacağı, aksine tamamen tarihi dokuya uygun peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleriyle değerlendirileceği belirtildi. Kalkan Yokuşu ve çevresini kapsayan dönüşüm sayesinde Balıklıgöl üzerindeki yapı yoğunluğunun azaltılması ve kentin tarihi siluetinin korunması hedefleniyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar tamamlandığında bölge yeniden nefes alacak.