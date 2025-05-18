Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Hackidhon 2025 yarışması kapsamında, 150 ortaokul öğrencisinin oluşturduğu 50 takım, çevresel sorunlara yönelik yaratıcı fikirlerini teknolojik projelere dönüştürmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın sonunda 8 takım toplamda 24 kişi ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Bilişim Garajı tarafından 12’ncisi düzenlenen Hackidhon 2025, “Akıllı Sistemlerle Geleceği Şekillendir, Çevreyi ve Canlıları Koru” temasıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 150 öğrencinin oluşturduğu 50 takım, çevresel problemlere yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmek için bir gün boyunca yoğun bir maratona katıldı.

Kodlama, robotik, elektrik-elektronik gibi alanlarda bir yıl boyunca eğitim alan öğrenciler, yarışmada sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda problem çözme, takım çalışması ve liderlik gibi becerilerini de sergileme imkânı buldu. Projeler jüri tarafından işlevsellik, yaratıcılık ve toplumsal etki kriterlerine göre değerlendirildi. Etkinliğin sonunda 8 takımda yer alan toplam 24 öğrenci ödüllendirildi.

GENÇLER TEKNOLOJİYİ TOPLUMSAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Hackidhon 2025, gençleri yalnızca yazılım geliştirmeye değil; aynı zamanda çevre odaklı düşünmeye ve toplumsal fayda yaratmaya teşvik etti. Katılımcılar, teknolojiye anlam katan çevreci fikirleriyle öne çıkarken, etkinlik birçok öğrenci için hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim sundu.

Yarışmaya dair izlenimlerini paylaşan Bilişim Garajı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Topal, Hackidhon’un yalnızca bir yarışma olmadığını vurguladı. Topal, "Hackidhon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda eğitimde toplumsal bilinç kazandırmayı amaçlayan yenilikçi bir model. Öğrencilerimizin teknolojiyi çevre bilinciyle harmanlayarak çözüm üretmeleri geleceğe dair umut veriyor. Bu süreçte çocuklarımız sadece yazılım öğrenmiyor; aynı zamanda takım ruhu, liderlik, empati ve sorumluluk gibi yaşam becerilerini de geliştiriyorlar. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin bu başarılarıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.