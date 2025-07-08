Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreni Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında genç mimarlara mesleğe dair önemli hatırlatmalarda bulundu.

Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Seçkin bir üniversitenin seçkin bir fakültesinden mezun oluyorsunuz; bahtınız açık, geleceğiniz parlak olsun” dedi. BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan ise, “Ülkemizin sizlerin çalışkanlığı, emekleri ve yüksek motivasyonu ile çok daha ileriye gideceğini unutmayın” diye konuştu.

“ÇOK CİDDİ BİR YOLA ADIM ATIYORSUNUZ”

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de konuşmasında, mesleğe yeni adım atan genç mimarları bekleyen sorumluluklara dikkat çekerken, mimarlığın yalnızca bir meslek değil; aynı zamanda bir kent, yaşam ve toplum tasarımı sorumluluğu olduğunu belirtti. Şimşek, “Evet, buradan çıkıyorsunuz ama esas şimdi başlıyor hayat yolculuğunuz, çok ciddi bir yolun, çok ciddi bir yarışın içine geçmiş oluyorsunuz” dedi.

“DEĞERLERİNİZDEN ÖDÜN VERMEYİN”

Mezun öğrencilere meslek hayatlarında etik değerlerden asla vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Şimşek, “Lütfen etik değerlerinizi, ahlaki sorumluluklarınızı asla bırakmayın. Yaşantınızı ailelerinizden almış olduğunuz değerler üzerine biçimlendirin, kişiliklerinizle güçlü birer profesyonel olun. Değerlerinizden ödün vermeden ticaretin içinde yer alın” ifadelerini kullandı.

“MİMARLAR ODASI İLE ETKİLEŞİM İÇİNDE OLUN”

Uludağ Üniversitesi mezunlarının kamu ve özel sektörde önemli başarılara imza attığını hatırlatan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, bu başarıların gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Şimşek, “Uludağ Üniversitesi gerçekten marka bir üniversite. Çok değerli yerlerde, kamuda ve özel sektörde yer alan çok başarılı meslektaşlarımız var. Belediye başkanı olmuş mezunlar var, belki de yarın bir gün bu üniversiteden cumhurbaşkanı bile çıkabilir” dedi. Ailelere öğrencilere gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Başkan Şimşek, son olarak genç mimarların Mimarlar Odası ile etkileşim içinde olmalarının önemini vurguladı.

Tören, açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin mezuniyet belgelerini almaları ve kep atma merasimleri ile sona erdi.