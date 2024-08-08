Osmangazi Belediyesinin 20 Temmuz’da açılışını yaptığı Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ve Genç Kafe, gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gençler aynı çatı altında, kahve ve kitap keyfini bir arada yaşıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Meydanı’nda bulunan Genç Kafe’nin alt katında Hasan Ali Yücel Kütüphanesi bulunurken üst katı ise kafe olarak hizmet veriyor. Osmangazi Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan Genç Kafe, self servis hizmet sunuyor.

İŞTE GENÇ KAFE’NİN FİYATLARI…

Ekonomik fiyatlarıyla kaliteli kahveler sunarak gençlerin yeni uğrak noktası olan Genç Kafe’de, su 10 liradan, soda 20 liradan, meyveli sodalar 35 liradan gençlere sunuluyor. Bubble Tea’s 60 lira, Milkshakeler 65 lira, diğer soğuk içeceklerin fiyatları ise 50 ila 60 lira arasında değişiyor. Sıcak çayın küçük boyu 15 liradan, büyük boyu ise 25 liradan gençlere sunuluyor.

Tatlı fiyatları ise 25 liradan başlıyor, 85 liraya kadar çıkıyor.