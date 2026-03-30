Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204-B İzmir Bölge Sergisi, Ege Bölgesi'nden yüzlerce öğrencinin bilimsel projelerini bir araya getirirken, gençlerin araştırma ve üretim kültürünü güçlendiren önemli bir buluşmaya sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen '2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları' kapsamında gerçekleştirilen İzmir Bölge Sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına; Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, il protokolü, akademisyenlerimiz ve Ege Bölgesi'nden (İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Uşak) yarışmaya katılan öğrenciler ile danışman öğretmenleri katılım sağladı.

BİLİMSEL ÜRETİME ERKEN YAŞTA TEŞVİK VURGUSU

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü ve aynı zamanda DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, bilimsel üretimin erken yaşlarda teşvik edilmesinin önemine dikkat çekerek, gençlerin araştırma kültürüyle buluşmasının ülkemizin bilimsel geleceği açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise konuşmasında, bilimi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla gençlerin özgün fikirler üretmesini desteklediklerini ifade ederek, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

19 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU, 1.528'İ İZMİR BÖLGESİNDEN

Bu yıl Türkiye genelinde toplam 19.437 proje başvurusu yapılan yarışmada, İzmir Bölgesi'nden 1.528 proje başvurusu gerçekleştirildi. Bölge bazında başvuru dağılımı; İzmir'den 437, Aydın'dan 391, Muğla'dan 271, Manisa'dan 190, Denizli'den 170 ve Uşak'tan 69 proje şeklinde oldu.

Alan bazlı değerlendirmeler sonucunda biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında seçilen projeler sergide yer aldı.