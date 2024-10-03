BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak çalışmalardan bahsederek hizmet yağmurunun devam edeceğini müjdeledi.

Başkan Deviren, üniversite mevkiinde Marina yapılacağını, Gemlik ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Karsak Deresi konusunun görüşüldüğünü ve Orhangazi Belediyesi işbirliğinde derenin temizleneceğini, Gemlik çıkışı ambalaj fabrikası arkasında ve Küçük Sanayi Sitesi’nde, ilçe trafiğini azaltmak için iki tır parkı yapılacağını söyledi.

Başkan Deviren’in diğer müjdeleri ise Lunapark ve Aquapark konularında oldu. Firmalar ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Deviren projelerin yakında hayata geçeceğini kaydetti. Öte yandan Gemliklilerin yoğun ilgi gösterdiği ve memnuniyet duyduğu, dört çeşit yemeğin 70 Lira’ya satıldığı Kent Lokantası’nın ikincisinin Katlı Otopark altında açılacağını müjdeleyen Başkan Deviren, kullanılmayan AVM’nin de Büyükşehir işbirliği ile Gençlik Merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Zeytin Festivali konusunda, kimi sanatçıların 4, 5 milyon lira ücret istediğini, yüksek bütçeli sanatçıları kabul etmediklerini belirten Başkan Deviren, festivali üreticilerle birlikte hayata geçirdiklerini, bütçesinin tamamını belediyeye yüklemediklerini dile getirdi.

Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmalarda önemli derecede ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Deviren, 23,5 hektarlık, beş mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm projesinde ayrıntıların çalışıldığını, görüşülen uzmanların, bir yıl içinde kazmanın vurulacağını belirtti. Tehlike yaratan metruk binaların yıkılacağını söyleyen Başkan Deviren, Balıkpazarı’ndaki demir gölgeliği kaldırmak için meclis kararı alacaklarını kaydederek göl kenarlarında kaçak ortaya çıkan “tiny house” tipi evlere de izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Devlet okullarında ilkokullara başlayan öğrencilere kırtasiye desteğinin sürdüğünü söyleyen Başkan Deviren, 1700 öğrenciye kırtasiye seti, özel okullardaki öğrencilere ise ajanda hediye ettiklerini belirtti.

Hemşehri Dernekleri Festivali’nin 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılacağını dile getiren Başkan Deviren, İnegöl ve Gemlik’in kardeş şehir olması için önerge verdiğini, uzlaşı kültürünü geliştirmek istediğini söyledi.

Başkan Deviren’den bir müjde de patili canlara geldi. Umurbey’deki rehabilitasyon merkezinin ihtiyaçları yeterince karşılamadığının farkında olduğunu söyleyen Deviren, Engürücük polis kontrol noktasının arkasında bulunan belediyeye ait alanda patili canlar için yaşam alanı oluşturulacağını söyledi.

Belediye Meclisi’nin 2. Oturumu, 7 Ekim Pazartesi günü, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yapılacak.