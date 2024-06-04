Bursa'da Gemlik Belediyesi ekipleri, çevreyi kirleten kişi ve kurumlara göz açtırmazken ekipler, son olarak sokağa beton döken inşaat firmasına cezai işlem yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel belediyenin İhbar Hattına gelen şikâyet üzerine harekete geçen Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, inşaat atıklarını sokağa dökenlere çevre kirliliğine sebep olması ve insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle Kabahatler Kanunu dâhilinde işlem yaptı.

Ekipler, Hamidiye Mahallesi 281, 285 ve ara sokaklarda yola beton döken inşaat firmasına 50 bin TL idari para cezası yazdı.

Firma tarafından yola dökülen beton, BUSKİ ve Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile temizlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreyi kirletenlere karşı sürekli olarak denetim ve kontrollerde bulunarak, gerekli durumlarda kişi ve kurumlara cezai işlem yapılacağını belirtti.

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