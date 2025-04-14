Bursa Süper Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayan Akran Gemlikspor, Play-Off mücadelesinde Küplüpınar Yeşildağspor’u 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlikspor’un gollerini Mustafa Berk Kara ve Deniz Kızılaltun kaydederken, Mehmet Çağrı Alpaslan bir penaltıdan yararlanamadı. Maçın henüz 3. dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Mustafa Berk Kara, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Gemlikspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Gemlikspor, etkili hücumlarıyla rakip kalede tehlikeler yarattı. Ceza sahasında Şafak Tiryaki’ye yapılan müdahale sonucu kazanılan penaltı vuruşunda Çağrı Alpaslan, kaleciyi geçemedi. İlk 45 dakika Gemlikspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı her iki takımın da kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Küplüpınar Yeşildağspor, Gemlikspor kalecisi Ceyhun’u geçmekte zorlandı. 87. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Deniz Kızılaltun, net bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Bu galibiyetle Play-Off’a moralli bir başlangıç yapan Gemlikspor, gelecek hafta Yenişehir İlçe Stadı’nda İnegöl Orhaniyespor’la karşı karşıya gelecek.