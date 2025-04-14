TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 25. haftasında Fenerbahçe Beko’yu ağırladığı maçta 19 sayı farkla öne geçse de parkeden 88-89 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 25. haftasında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed ile buldu. Yiğitcan Saybir ve Anzejs Pasecniks’in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 14-9 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü Marcquise Reed, Alex Perez ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkardı: 20-9. Üç sayılık basketlerle farkı eritmeye çalışan Fenerbahçe Beko karşısında çeyrek sonunda Uros Trifunovic, Kris Bankston ve Tolga Geçim ile skor üreten TOFAŞ, ilk çeyreği 29-23 önde kapattı.

İkinci periyoda da Kris Bankston’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim, Marcquise Reed, Uros Trufinovic ve Alex Perez’in basketleriyle 15. dakikada farkı 15’e çıkardı: 44-39. Uros Trifunovic’in üçlüğü sonrası Anzejs Pasecniks ve Kris Bankston ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodun başında Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed’in basketleriyle farkı 19’a (57-38) çıkaran TOFAŞ, bu bölümde rakibe 2-12’lik seri verince 24. dakikada farkı 9’a indi: 59-50. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, J.J. O’Brien, Kris Bankston ve Uros Trifunovic ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla son çeyreğe 69-57 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında Alex Perez ve Kris Bankston’ın basketleriyle skoru 72-60 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, 32. dakika sonunda fark 7’e (72-65) inince mola aldı. Moladan Marcquise Reed’in basket faul sayılarıyla dönen ev sahibi takım, rakip üçlüklerine engel olamayınca bitime 6.23 kala fark 4’e indi: 75-71. Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in sayıları bitime 4.21 kala durumu 80-75 yaparken, konuk takım bitime 1.32 kala 83-86 üstünlüğü sağladı. Marcquise Reed’in üç sayılık basketi ve faul atışı sonrası bitime 1.17 kala 87-86 yeniden öne geçen TOFAŞ, Alex Perez’in serbest atış sayısı (88-88) sonrası son bölümde yaptığı iyi savunmanın ardından önce Alex, ardından J.J. O’Brien ile iki atış kaçırınca maç faul çizgisinden Sertaç Şanlı’nın 2’de 1 atmasıyla 88-89 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 18 sayı; Uros Trifunovic 17 sayı ve Kris Bankston 15 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile oynayacak. Ankara Spor Salonu’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak.