Mardin futbolunun unutulmaz isimleri, yıllar sonra yeşil sahalara geri dönüyor. Mini Futbol Türkiye Mardin İl Temsilciliği öncülüğünde hayata geçirilen Masterlar Ligi, Mardin ve ilçelerinde futbol heyecanını Kızıltepe'de yeniden başlıyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Geçmişte tribünleri ayağa kaldıran, sergiledikleri performansla hafızalara kazınan emektar futbolcular; bu kez tecrübelerini, dostluklarını ve futbol tutkularını aynı organizasyonda buluşturacak.

Yalnızca sportif bir rekabetten ziyade nostaljik bir buluşma niteliği taşıyan turnuva; aynı formayı terletmiş eski dostları bir araya getirmeyi ve futbolun birleştirici gücünü sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Rekabetin dostluk ve fair-play ruhuyla harmanlanacağı organizasyonda, Mardin'in tüm ilçelerinden master futbolcuların kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor.



Efsaneler Emekli Olmaz!

Organizasyon yetkilileri, geçmişte sahaların tozunu attıran tüm master futbolcuları bu özel buluşmanın bir parçası olmaya davet ediyor. Unutmayın; efsaneler emekli olmaz, sadece yeniden sahaya çıkacakları günü bekler!