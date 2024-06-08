Bugün gerçekleşen TYT sınavında, saat 09.55 sıralarında Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava gireceğini belirten bir öğrenci, yanlış okula geldiğini fark etti. Durum üzerine paniğe kapılan öğrenciye, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şahin ekipleri hızlıca yardımcı oldu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Yanlış okuldan doğru okula ulaşmak için harekete geçen ekipler, öğrenciyi Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne zamanında yetiştirmeyi başardı. Kapıların kapanmasına bir dakika kala sınav merkezine ulaşan öğrenci, büyük bir şans ve azimle sınavına girebildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bu hızlı ve duyarlı hareketi, öğrencinin sınava katılabilmesi için büyük bir önem taşıdı. Öğrenci ve ailesi, trafik ekiplerine teşekkür ederek sınav salonuna girdi.

Bu olay, sınav günü yaşanan stresi ve yanlış anlaşılmaların olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün zamanında müdahalesi, öğrencinin sınavına girmesini sağlayarak büyük bir mağduriyetin önüne geçti.