Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, suyun sürdürülebilir ve etik kullanımına yönelik çalışmalarını akademik platformlarda da paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Su Etiği Sempozyumu'na katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Gülebay, 'İçme Suyu Kullanımı ve Etik' başlıklı sunumunda, su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekti. Küresel ölçekte artan su stresi ve iklim değişikliğinin etkilerine değinen Gülebay, suyun yalnızca teknik değil aynı zamanda etik bir yönetim anlayışıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

ASAT'IN ALTYAPI VE TEKNOLOJİK ÇALIŞMALARI

Sunumunda ASAT'ın içme suyu temini ve yönetimi alanında yürüttüğü çalışmaları da paylaşan Gülebay, özellikle SCADA sistemleri ile altyapının anlık olarak izlenmesi, kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasına yönelik sürdürülen mücadele, atıksu yönetimi süreçleri ve içme suyu laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizler hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verdi. Bu çalışmaların temelinde vatandaş sağlığı ve memnuniyetinin yer aldığını ifade eden Gülebay, suyun her damlasının korunmasının hem kurumsal hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ VE SORU-CEVAP

Programın interaktif bölümünde ise öğrencilerin yönelttiği sorular da yanıtlandı. Su kaynaklarının geleceği, bireysel su tasarrufu yöntemleri ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği gibi konularda merak edilenleri yanıtlayan Gülebay, gençlerin konuya gösterdiği ilgi ve duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Soru-cevap bölümüyle birlikte sempozyum, katılımcılar açısından verimli bir bilgi paylaşımı ortamına dönüştü.

GENÇLERDE SU BİLİNCİNE KATKI

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, suyun etik kullanımına yönelik farkındalık oluşturulurken, gençlerin bu alandaki bilinç düzeyinin artırılmasının geleceğin su yönetimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. ASAT'ın hayata geçirdiği projelerle su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.