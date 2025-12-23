İstanbul'da Maltepe Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Maltepe Şubesi iş birliğiyle '7- 9 Yaş Küçükler Satranç İstanbul Maltepe İlçe Birinciliği Satranç Turnuvası' Yalçın Kızılay Kapalı Spor Tesisi'nde düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen turnuvaya 2017-2019 doğumlu sporculardan oluşan 7, 8 ve 9 yaş yaş kategorilerindeki 300 öğrenci katıldı. FİDE Satranç Kuralları ve TSF Yarışma Yönergeleri doğrultusunda oynanan turnuva, minik sporcuların zihinsel mücadelesine sahne oldu.

Turnuvada her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya takdim edildi. Başarılı sporcular İstanbul Küçükler Final Turnuvası'na katılma hakkı elde etti. 7 yaş kız kategorisinde Maya Damgacı birinci, Nil Cevahiroğlu ikinci, Ceren Bayram üçüncü, 7 yaş genel kategoride Aras Yazıcıoğlu birinci, Erdinç Deniz Aydoğdu ikinci, Emirhan Ankara üçüncü oldu. 8 yaş kategorisinde Umay Deniz Tangürek birinci, Aylin Batum ikinci, Nil Coşkun üçüncü, 8 yaş genel kategoride Osman Asaf Ulusoy birinci, Ferit Erdem Kaya ikinci, Uras Koraltürk üçüncü, 9 yaş kız kategorisinde Asya Dökmecioğlu birinci, Aybüke Beyza Akyol ikinci, Bilge Arslan üçüncü, 9 yaş genel kategoride Aren Uçar birinci, Ali Emir Eren ikinci, Can Muhammet Edebale üçüncü oldu.

'YETENEKLİ ÇOCUKLARI DESTEKLİYORUZ'

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, turnuvayla genç sporcuların zihinsel gelişimini desteklemeyi, Maltepe'de satranç kültürünü yaygınlaştırmayı ve yetenekli çocukların İstanbul Final Grubu'na yükselmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını belirterek 'Düşünen, üreten ve kendine inanan nesiller için çocuklarımızın yanındayız.' dedi.