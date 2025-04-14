Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün öncü firmalarından Fimaks, Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerin ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan yeni nesil teknolojisini tanıttı.KONYA (İGFA) - Fimaks, Konya’da gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde, konvansiyonel yemleme yöntemlerinin yol açtığı zaman kaybı, iş gücü maliyetleri, yem israfı ve hayvan sağlığı sorunlarını ortadan kaldıran yeni Yem Otomasyon Merkezi’ni tanıttı. Tam otomatik çalışan sistem, hem yerli yatırımcıların hem de uluslararası iş ortaklarının ilgisini çekti.

Sistem, yem hazırlama ve dağıtım süreçlerinde hata payını yüzde 70-90 oranında azaltıyor. İş gücü giderlerinde yüzde 50-80, elektrik ve yakıt tüketiminde ise yüzde 10-25 tasarruf sağlıyor. Yem israfını yüzde 10’a kadar düşüren sistem, sağlıklı ve dengeli beslenen hayvanlarda süt ve et verimini yüzde 3-10 artırıyor.

Fimaks Dış Ticaret Koordinatörü Güven Çetin, sistemin çevresel faydalarına dikkat çekerek, “Yem Otomasyon Merkezi ile verimli yemleme sayesinde gübre miktarı ve atık azalıyor, enerji tüketimi optimize edilerek karbon ayak izi düşürülüyor. Bu sistem, çiftçiye kazanç sağlarken doğaya da nefes oluyor.” dedi.

100 ila 1000 baş büyükbaş hayvana sahip işletmeler için geliştirilen sistem, ilk yıl toplam maliyetlerin yüzde 10-25’i, ikinci yıl ise yüzde 20-40’ı kadar tasarruf sağlıyor.

Yatırım maliyetini 2 ila 4 yıl içinde geri kazandıran sistem, iki yıl sonunda toplam yatırımın yüzde 30-50’si kadar tasarruf vadediyor.