İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları, Gediz Nehri'nde artan kirliliğe karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Başkanlar, havza bazlı iş birliği ile nehrin ve İzmir Körfezi'nin korunmasının önemine dikkat çekti.

MANİSA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gediz Havzası'ndaki çevre kirliliğine dikkat çekmek için ortak basın açıklaması düzenledi. Dünya Çevre Günü kapsamında Manisa Saruhanlı Otel'de gerçekleştirilen toplantıya her iki belediyenin üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkan Dutlulu, Gediz'deki kirliliğin sadece belirli bölgeleri ilgilendirmediğini vurgulayarak, 'Manisa'da nehre karışan bir kirletici, Menemen Ovası'ndaki toprağa, İzmir Körfezi'ndeki denize ve sonunda hepimizin sofrasına ulaşıyor. Bu nedenle bu kirlilik artık noktasal bir sorun olmaktan çıkmıştır' dedi. Dr. Cemil Tugay ise, Gediz Nehri'nin yalnızca su kaynağı değil, milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bir ekosistem olduğunu belirterek, 'Gediz temiz akana, İzmir Körfezi temizlenene ve topraklarımız sağlık saçana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

HAVZA BAZLI ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Toplantıda Gediz Havzası'nın bütüncül bir şekilde korunmasının gerekliliği vurgulandı. Tugay, 'En temel insani hak olan güvenli su hakkının sağlanabilmesi için havzanın her noktasının korunması şart. Yeraltı suları kirlendiğinde geri dönüşü olmayan bir karanlığa gömülürüz' diye konuştu.

Dutlulu ise, nehrin Manisa ve Ege Bölgesi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, 'Gediz can çekişiyor. Binlerce yıldır bu toprakları besleyen nehri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Eğer bugün harekete geçmezsek yarın temiz bir damla su bulamayabiliriz' dedi.

İki belediyenin ortak yürüttüğü izleme çalışmalarına göre, Kula'dan İzmir Körfezi'ne kadar 59 farklı noktadan su numuneleri alınıyor ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda analiz ediliyor. Dutlulu, 'Çıkan sonuçlara göre nehrin birçok noktasında su kalitesi üçüncü ve dördüncü sınıf seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Gediz artık nefes almakta zorlanıyor' ifadelerini kullandı.

Başkanlar, havza bazlı bir rehber ve ortak yol haritası oluşturulması çağrısında bulundu. Başkan Tugay, 'Su yönetimi havza bazlı olmalı. İzmir ve Manisa olarak birlikte hareket etmeliyiz. Projeler için merkezi bütçeden para istemiyoruz; bize sadece izin verilsin yeter' dedi. Başkan Dutlulu ise, sanayi bölgelerinin planlanmasına dikkat çekerek, verimli arazilere OSB yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uzun vadeli çözümler kapsamında deniz suyu arıtma projelerinin başlatılması gerektiğini belirtti.

İki belediye başkanı, şehirlerin su ve çevre sorunlarının siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini ifade ederek, iş birliği mesajı verdi.