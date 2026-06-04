Teknolojik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kanser tedavisinde kullanılmak üzere yeni nesil bir cihazı hizmete aldı. Hastanenin radyoterapi altyapısını güçlendirecek olan bu yatırım sayesinde, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde daha hızlı, hassas ve etkin sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitesi Tıp Elekta Versa HD lineer hızlandırıcı; yüzey takip sistemi, 6 serbestlik dereceli tedavi masası, yapay zekâ destekli konturlama ve GPU doz hesaplama teknolojileriyle ışın tedavilerinin etkinliğini arttıracak. Böylelikle Bursa ve çevre illerde bir üniversite hastanesi bünyesinde sunulan en ileri radyoterapi altyapısı sağlanmış olacak.

Elekta Versa HD modern radyoterapide tümör kontrolünü en üst düzeye çıkarırken sağlıklı dokuları koruyan ileri düzey bir lineer hızlandırıcıdır. Bu teknolojilerin sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

Yüzey Takip Sistemi (SGRT): Tedavi sırasında hastanın milimetrik konumunu ve solunum hareketlerini takip ederek tam hedefe odaklanma sağlar.

6 Serbestlik Dereceli (6 DOF) Masa: Tümörü 1 mm'lik hassasiyetle hedeflemek için yatak pozisyonunu 6 farklı yönde (x, y, z ve dönüş açıları) düzelten kusursuz bir platform sunar.

Yapay Zekâ Destekli Konturlama: Otomatik segmentasyon yazılımları, riskli organların ve tümör bölgelerinin hatasız ve çok daha hızlı çizilmesini sağlayarak tedavi hazırlık sürecini kısaltır.

GPU Doz Hesaplama: Monaco tedavi planlama sistemi içindeki Monte Carlo algoritmaları ve güçlü GPU teknolojisi, radyobiyolojik modellere dayalı gerçeğe en yakın doz dağılımını çok hızlı hesaplar.

Bu teknoloji sayesinde hastalar; yüksek hassasiyetli tedaviye artık bölgelerinden ayrılmak zorunda kalmadan, güvenle ve akademik bir merkezin kalite güvencesiyle ulaşabilecekler.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Çetintaş tarafından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinde teknolojik gelişmelerin büyük önem taşıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

'Kanserle mücadelede erken tanı kadar, doğru teknolojiyle desteklenen etkin tedavi yöntemleri de büyük önem taşımaktadır. Hastanemize kazandırılan bu yeni cihaz sayesinde hem bölgemizdeki hem de çevre illerden gelen hastalarımıza daha güçlü sağlık hizmeti sunabileceğiz.'

Yeni cihazın devreye alınmasıyla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin akademik ve klinik kapasitesinin daha da güçleneceği aynı zamanda sağlık alanındaki bilimsel çalışmalara da katkı sağlayacağı ifade edildi.